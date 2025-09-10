Kalendorius
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Lietuvoje jau ėmė raudonuoti medžių lapai: atskleidė, ar tai normalu

2025-09-10 12:04 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-10 12:04

Nors vasara atsisveikino ne pačiais maloniausiais orais, ruduo džiugina šiluma, primenančia tikrą vasarą. Vis tik, išėjus į lauką ar pažvelgus pro langą, matyti, kad itin anksti pradėjo raudonuoti ir gelsti medžių lapai – specialistai paaiškino, kodėl.

Nors vasara atsisveikino ne pačiais maloniausiais orais, ruduo džiugina šiluma, primenančia tikrą vasarą. Vis tik, išėjus į lauką ar pažvelgus pro langą, matyti, kad itin anksti pradėjo raudonuoti ir gelsti medžių lapai – specialistai paaiškino, kodėl.

REKLAMA
0

Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ skelbė Meteo.lt, įprastai lapai spalvą ima keisti jau po rudens lygiadienio, t. y. rugsėjo 22-osios, tačiau šiemet „paskubėjo“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kodėl jau geltonuoja ir raudonuoja medžių lapai?

Tai, kad medžių lapai jau ėmę rausti ir gelsti, lėmė rugpjūčio orai – žemesnė temperatūra ir saulės trūkumas „paskatino“ rudens procesus.

REKLAMA
REKLAMA

„Rugpjūčio trečiasis dešimtadienis buvo labai vėsus, vietomis net šalnos buvo susiformavę, tačiau atėjus rugsėjui vasariški orai sugrįžo.

REKLAMA

Vis dėlto, mažiau nei vidutiniškai saulėtas rugpjūčio mėnuo ir žema jo temperatūra paskatino ankstyvesnį rudens procesų startą nei pernai ar užpernai (kai gamtoje žali atspalviai laikėsi labai ilgai). Šiuo metu dalis medžių jau pradėję gelsti, o kai kurių klevų lapai paraudo.

Įprastai, medžių lapai pradeda sparčiai dažytis nuo rudens lygiadienio, kuomet dienos tampa trumpesnės už naktis, o taip pat naktimis dažniau formuojasi šalnos. O dar po mėnesio ant medžių lapų jau beveik nebebūna.

REKLAMA
REKLAMA

O kokia situacija yra pas jus, ar daug pastebite artėjančio auksinio rudens ženklų?“ – rašė Meteo.lt.

Artimiausių dienų orai

Kaip anksčiau rašė naujienų portalas tv3.lt, sinoptikai įspėja – trečiadienį vietomis laukia lietus, perkūnija ir kruša. Oro temperatūra išliks maloni ir vasariška, pranešė Meteo.lt.

Šiandien vietomis trumpas lietus, griaudės perkūnija, galima kruša. Vėjas pietryčių, 7–12 m/s, per perkūniją kai kur gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra 21–26 laipsniai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ketvirtadienio naktį kai kur trumpai palis, galima perkūnija, dieną daug kur, daugiausia pietvakarinėje šalies pusėje, numatomas lietus. Vėjas pietryčių, naktį 7–12 m/s, kai kur gūsiai 15 m/s, dieną 9–14 m/s, vietomis gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 13–18 laipsnių šilumos, dieną 19–24 laipsniai.

Penktadienį daug kur palis, dieną vyraus trumpi lietūs. Dieną galima perkūnija. Vėjas daugiausia pietų, naktį 9–14 m/s, vietomis gūsiai 15–18 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 12–17 laipsnių šilumos, dieną 19–24, rytiniuose rajonuose vietomis 16–18 laipsnių.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Orų prognozė BNS Foto
Tokios dienos nebuvo jau daugelį metų – Vilkaviškio rajone užfiksavo itin vėsius orus (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų