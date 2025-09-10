Lietuvoje jau ėmė raudonuoti medžių lapai: atskleidė, ar tai normalu

Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ skelbė Meteo.lt, įprastai lapai spalvą ima keisti jau po rudens lygiadienio, t. y. rugsėjo 22-osios, tačiau šiemet „paskubėjo“.
Kodėl jau geltonuoja ir raudonuoja medžių lapai?
Tai, kad medžių lapai jau ėmę rausti ir gelsti, lėmė rugpjūčio orai – žemesnė temperatūra ir saulės trūkumas „paskatino“ rudens procesus.
„Rugpjūčio trečiasis dešimtadienis buvo labai vėsus, vietomis net šalnos buvo susiformavę, tačiau atėjus rugsėjui vasariški orai sugrįžo.
Vis dėlto, mažiau nei vidutiniškai saulėtas rugpjūčio mėnuo ir žema jo temperatūra paskatino ankstyvesnį rudens procesų startą nei pernai ar užpernai (kai gamtoje žali atspalviai laikėsi labai ilgai). Šiuo metu dalis medžių jau pradėję gelsti, o kai kurių klevų lapai paraudo.
Įprastai, medžių lapai pradeda sparčiai dažytis nuo rudens lygiadienio, kuomet dienos tampa trumpesnės už naktis, o taip pat naktimis dažniau formuojasi šalnos. O dar po mėnesio ant medžių lapų jau beveik nebebūna.
O kokia situacija yra pas jus, ar daug pastebite artėjančio auksinio rudens ženklų?“ – rašė Meteo.lt.
Artimiausių dienų orai
Kaip anksčiau rašė naujienų portalas tv3.lt, sinoptikai įspėja – trečiadienį vietomis laukia lietus, perkūnija ir kruša. Oro temperatūra išliks maloni ir vasariška, pranešė Meteo.lt.
Šiandien vietomis trumpas lietus, griaudės perkūnija, galima kruša. Vėjas pietryčių, 7–12 m/s, per perkūniją kai kur gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra 21–26 laipsniai.
Ketvirtadienio naktį kai kur trumpai palis, galima perkūnija, dieną daug kur, daugiausia pietvakarinėje šalies pusėje, numatomas lietus. Vėjas pietryčių, naktį 7–12 m/s, kai kur gūsiai 15 m/s, dieną 9–14 m/s, vietomis gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 13–18 laipsnių šilumos, dieną 19–24 laipsniai.
Penktadienį daug kur palis, dieną vyraus trumpi lietūs. Dieną galima perkūnija. Vėjas daugiausia pietų, naktį 9–14 m/s, vietomis gūsiai 15–18 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 12–17 laipsnių šilumos, dieną 19–24, rytiniuose rajonuose vietomis 16–18 laipsnių.
