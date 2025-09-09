Klimatologas pasakė, koks laukia ruduo: štai kada baigsis šiluma

Atsakymus į aktualius klausimus TV3 Žinių „Dienos komentare“ pateikė klimatologas Arūnas Bukantis.
Kiek dar mes vasaros ir šilumos turėsim?
Šią savaitę dar bus šilta. Tikrai galima sakyti, kad grįžo vasara, kadangi vidutinė temperatūra yra netgi tarp 18–20 laipsnių, tai galima sakyti, kad 3–4 laipsniais netgi yra viršijama klimatinė norma. Ypatingai šilta dabar yra pajūryje, ten ir naktys šilčiausios yra – apie 17–18 laipsnių.
Ir visoje Lietuvoje dienos ne tik šiltos, bet ir karštos. Netgi naktinė temperatūra apie 14–15 laipsnių. Tokia vidurvasario situacija, bet viskas jau eina rudeniop. Na, ir jau artimiausios dienos bus turbūt paskutinės šiltos. Turiu omeny šios savaitės dienos.
Penktadienį, po penktadienio jau kris šiluma?
Taip, rugsėjo 12 dieną praslinks per Lietuvą frontinė tokia sistema, tai palis vietomis, ypač pietrytinėje dalyje gali stipriau palyti ir ten bus vėsiau. Na, bet dar šiluma nesitrauks, o orai pradės vėsti tik nuo kitos savaitės. Bet dar vis tiek dienomis laikysis apie 19–23 laipsnius. Tai irgi galima sakyti, kad dar vasariška šiluma.
O kadangi šis anticiklonas, į kurio pietvakarinę dalį mes esame patekę, jau po truputį silpsta, šitas šilumos srautas iš pietų irgi į pabaigą eis. Galima sakyti, kad jau kitos savaitės viduryje įsivyraus tokia vakarinė pernaša, nes į Skandinaviją pradės plūsti ciklonai, tokie gilūs Atlanto ciklonai ir jau bus vėsesni orai su daugiau lietaus. Galima sakyti, kad jau beveik kasdien vietomis su tokiais netgi stipriais vėjo gūsiais ir stipriomis liūtimis numatomi tie krituliai, bet jų nebus visur ir nebus ištisai. Tai galima sakyti, prasidės toks lietingesnis laikotarpis jau šią savaitę nuo penktadienio, bet dar bus ir gražių, saulėtų dienų.
Kai prasidės vėsesnis periodas, ar toliau tik vės, ar dar galime tikėtis, kad šiluma sugrįš?
Artėja lygiadienis. Šiemet lygiadienis yra rugsėjo 22 dieną. Galima sakyt, kad tas šiltas laikotarpis ir baigsis kartu su astronomine vasara, kurios ir pabaiga yra būtent per lygiadienį. Jau nuo rugsėjo 21–22 pereisime į tokį dar vėsesnių orų laikotarpį. Jau dienomis temperatūra pakils tik iki 15–17 laipsnių. Na, ir naktys pasidarys vėsesnės. Aišku, pajūris liks komfortiškiausias. Pavyzdžiui, šiandien buvo Baltijos jūroje ties Klaipėda 19–20 laipsnių, Kuršių mariose irgi 20. Taigi Kuršių Nerija liks šilčiausias ruožas.
Prognozės rodo, kad nuo penktadienio saulės bus labai mažai. Ar taip ir bus?
Saulės išvis trūko visą vasarą. Saulėtų valandų būdavo kartais 80–90 proc. pagal klimatinę normą vertinant. O ateinančiomis dienomis saulėtų valandų irgi mažės, nes turėsime ir debesų, ir tokių konvekcinių kamuolinių debesų ir netgi su stipriomis liūtimis. Taigi saulėti orai bus tik retkarčiais ir po keletą valandų. Tai, temperatūros požiūriu, dar vasariški orai, bet saulėtų valandų vis mažės ir mažės ateinančiomis dienomis.
Vasarą mes turėjom nelabai šiltą. Kokio galime tikėtis rudens?
Rugsėjis parodė, kad galima pratęsti meteorologinę vasarą. Kaip sakiau, aukšta temperatūra ir vidutinė, ir dienos, ir nakties. O rugsėjo antroji pusė yra prognozuojama artima vidutinei daugiametei temperatūrai ir ypatingai trečią dešimtadienį vidutinė temperatūra turėtų būti apie 12–13 laipsnių. Tai yra tipiška šiam laikotarpiui.
Visą pokalbį išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
