Planuojate įsigyti namą? Šiose Lietuvos vietose – šokiruojantys kainų skirtumai

Ten, kur daug kas įsivaizduoja tik tuščius kaimus ir apmirusią ekonomiką, o gal ir grėsmes nuo neprognozuojamų kaimynų – galima rasti pasiūlymų, kurie šokiruoja net ir visko mačiusius.
Svarbu pabrėžti: šiame straipsnyje išanalizavome ne butų, o individualių namų bei sodybų kainas.
Be to, tai subjektyvi analizė, atlikta peržvelgus skelbimus, tačiau parinkti objektai – kuo panašesni pagal savybes, kad palyginimai būtų aiškūs.
Ką ir už kiek galima nusipirkti Baltarusijos pasienyje?
- Vos 20 tūkst. eurų – tiek kainuoja 57 arų sklypas su 48 kv. m. rąstiniu nameliu Didžiųjų Laibiškių kaime, pastatytu dar 1907-aisiais. Iki Baltarusijos sienos – vos 8 km, arba 12 minučių automobiliu.
- 28 tūkst. eurų – tiek prašoma už Žeimių kaime (Varėnos r.) ant paties Nemuno kranto esantį 61 aro sklypą su senu gyvenamuoju pastatu ir net šaltiniuotu upeliu. Tiesa, nuo Baltarusijos sienos – 20 km, arba 27 minutės automobiliu.
- 19 tūkst. eurų – tiek kainuoja 140 kv. m. medinis namas Jurgelionių kaime, Šalčininkų rajone. Sklypas – 52 arai, pats namas – iš dalies modernizuotas. Iki Baltarusijos sienos – 6,8 km, arba 7 minutės automobiliu.
- 40 tūkst. eurų – tokia kaina už naujai statomą, 55 m² namą su daline apdaila Pašalčies kaime, Šalčininkų rajone. Iki sienos – vos 400 metrų, pėsčiomis nueiti galima per 6 minutes.
- Na, ir prabangos mėgėjams: 370 tūkst. eurų kainuoja prabangus 323 kv. m. mūrinis dviejų aukštų namas Šalčininkuose, su pirtimi, priestatu, nepriekaištingai sutvarkyta aplinka, 35 arų sklypu. Nuo sienos – vos 3,9 km, arba 5 minutes automobiliu.
O kaip kitur?
Naujienų portalas tv3.lt atliko analizę, kiek panašaus tipo būstai kainuotų kitose Lietuvos vietose. Palikus pasienį, kainų skirtumai iškart krenta į akis.
- Kauno rajone, Šatijų kaime, 40 kv. m. sodo namelis su mažučiu 0,7 aro sklypeliu kainuoja jau beveik 45 tūkst. eurų – daugiau nei dvigubai brangiau nei pasienyje.
- Klaipėdos rajone, Rokų kaime, už 49 kv. m. 1895 statybos, 2018 renovacijos rąstinį namą su 20 arų sklypu, nors parduodama tik viena namo dalis, prašoma jau 60 tūkst. eurų.
- Kauno rajone, Laumėnuose, 52 m² naujas namas su daline apdaila ir 6 arų sklypu kainuoja 85 tūkst. eurų. Vilniuje už panašų 60 m² namą Dvarčionyse jau prašoma 158 tūkst., o Palangoje – net 175 tūkst. eurų.
- O prabangiausi variantai – dar labiau išmuša iš vėžių. Kauno rajone, Užliedžiuose, už modernų 303 m² namą su 16 arų sklypu prašoma beveik 680 tūkst., o Vilniaus Antakalnyje 375 m² būstas su 9 arų sklypu kainuoja beveik 1 mln. eurų.
NT brokeris: žmonės bijo karo
Nekilnojamojo turto (NT) brokeris Irmantas Milius atskleidžia, kad probleminė nekilnojamo turto vieta yra ne tik Baltarusijos pasienis, bet ir siena su Lenkija ir Kaliningrado sritimi.
„Ten visur ta pati situacija, mažesnis pirkimas ir kainos mažesnės. Liečia ne tik Druskininkų rajonus, bet ir Medininkus. Žmonės bijo ir Suvalkų koridoriaus, bijo, kad gali būti karas, todėl nori parduoti ten savo turtą, o kitas dalykas, tai niekas neperka tų objektų“, – sako brokeris.
Nors žmonės gyventi arti geopolitinę grėsmę keliančių valstybių nenori, vis dėlto ūkininkams tos vietos – niekuo ne prastesnės. Anot I. Miliaus, jie bet kokiu atveju nuperka sklypus prie sienos už vietinės rinkos kainą, ten ramiai dirba. „Tačiau jeigu žmonės nori statytis ar restauruoti namus, jau tokio entuziazmo nėra“, – pabrėžia jis.
Nors I. Milius teigė, kad žmonės labai atsižvelgia į geopolitinę situaciją ir bijo konfliktų ir karų, vis dėlto, jo nuomone, žmonės yra per daug įbauginti.
Ypač stipriai nerimauja vyresnio amžiaus žmonės, kurie ir yra pagrindinė tikslinė grupė, perkanti nekilnojamą turtą ne didmiesčiuose, besižvalgantys geresnių kainų, ramaus poilsio savaitgaliais, daug neinvestuojant.
Taip pat daug kas priklauso ir nuo kainos – jeigu ji kiek aukštesnė, žmonės susidomėjimo nerodo. Pavyzdžiui, anot jo, pasienyje yra tokių namų, kurie jau metus laiko parduodami ir niekaip neranda naujųjų šeimininkų, dėl to, kad kaina, palyginus su rinka, yra nemaža.
Vis dėlto, jeigu kaina yra adekvati, prilygstanti rinkai arba net mažesnė, pirkėjai atsiranda: „Nėra taip, kad visiškai nejudėtų reikalai“, – komentuoja I. Milius.
Kokios prognozės NT kainoms pasienyje?
Vis dėlto žemos kainos vilioja lietuvius ir kai kurie susigundo pigiais pasiūlymais, net jeigu jie yra ne itin patraukliose vietose. Žinoma, yra ir tokių, kurie nesureikšmina įtemptos geopolitinės situacijos.
Kalbant apie nekilnojamojo turto kainų prognozes, I. Milius pabrėžia, kad viskas labai priklauso nuo politinės situacijos.
„Jeigu žmones taip ir toliau gąsdinti, tikrai tada ten nebus tų pirkėjų, nes jie bijos pirkti, investuoti. O šiaip šiuo metu yra toks stabilesnis momentas, kai rinkos kaina pastovesnė, yra pirkėjų“, – aiškina jis.
Kodėl Baltarusijos pasienis turi tokią įtaką kainoms?
Gyventojai šiuose regionuose dažnai atsargesni – gyvenimas šalia Baltarusijos daugeliui kelia papildomą nerimą. Žmonės baiminasi, kad bet kada gali kilti įtampa ar net konfliktas, todėl dalis gyventojų linkę parduoti turimą turtą pigiau, o potencialūs pirkėjai vengia investuoti į tokias vietoves.
Toks neapibrėžtumas daro tiesioginę įtaką rinkai – sodybos ar namai čia kainuoja gerokai mažiau nei kitur Lietuvoje.
Prie šios atmosferos prisideda ir karinės pratybos. Vienas ryškiausių pavyzdžių – Rusijos ir Baltarusijos organizuojamos „Zapad“ pratybos, kurios nuolat kelia papildomą įtampą regione.
Pratybos „Zapad“ – tai bendros Rusijos ir Baltarusijos karinės, kurios vyks jau visai netrukus. Šios pratybos rengiamos nuo sovietų laikų, dažnai yra siejamos su didesniu provokacijų pavojumi.
Pratybų metu Rusijos ir Baltarusijos kariai tikrina planus, kaip kariauti su lygiaverčiu ir stipresniu priešu Vakaruose. Scenarijai gali būti įvairūs, pavyzdžiui, per 2009-ųjų „Zapad“ pratybas buvo imituota branduolinė ataka prieš Lenkijos sostinę Varšuvą.
Per pastarąsias pratybas 2021 m. „Zapad“ apėmė beveik visą Baltarusijos teritoriją. Prieš pratybų oficialią pradžią vyko visa serija parengiamųjų mokymų.
