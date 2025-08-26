Kalendorius
Lietuva > Kriminalai

Policininkas Vilniuje pateko į avariją: sužeista moteris

2025-08-26 07:48 / šaltinis: BNS
2025-08-26 07:48

 Policininko vairuojamas tarnybinis automobilis Vilniuje pateko į eismo įvykį, antradienį pranešė policija.

Policininkas Vilniuje pateko į avariją: sužeista moteris

 Policininko vairuojamas tarnybinis automobilis Vilniuje pateko į eismo įvykį, antradienį pranešė policija.

0

Anot jos, avarija įvyko Žemaitės-Kedrų gatvių sankryžoje, kai tarnybinis „Peugeot Expert“, vairuojamas 1987 metais gimusio tarnyboje buvusio policijos pareigūno, sukdamas į kairę nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio automobilio ir su juo susidūrė.

Minimą automobilį vairavo 1954 metais gimusi moteris, ji buvo sužeista ir, suteikus medicininę pagalbą, gydoma ambulatoriškai.

