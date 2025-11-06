Baltarusijoje įstrigo tūkstančiai Lietuvos vilkikų: Lukašenkos režimas reikalauja atidaryti pasienio punktus

Iš pradžių griežta A. Lukašenkos atvžilgiu buvusi premjerė dabar jau prašo jo pagalbos – leisti į Lietuvą sugrįžti įstrigusiems vairuotojams su sunkvežimiais. Vidaus reikalų ministras sako, kad bando padėti verslininkams, tačiau primena, kad jie patys prisiėmė riziką, dirbdami tokioje šalyje.
Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Premjerė I. Ruginienė susidūrusi su kontrabandinių balionų krize reagavo ryžtingai – uždarė pasienio punktus su Baltarusija. Kelis kartus jie buvo uždaryti kelioms valandoms, bet galiausiai nusprendė A. Lukašenką pamokyti ir dabar jie uždaryti iki gruodžio. Tačiau dabar paaiškėjo, kad Baltarusijoje liko tūkstančiai Lietuvos firmoms priklausančių vilkikų su vairuotojais.
„Beniakonys–Šalčininkai, tai kaip buvo, taip ir yra – 400 vilkikų stovi. Iš jų beveik visi yra su lietuviška registracija. Ir dabar atidarysime „Kamenyj Log“, tai yra 789 vilkikai, ir kažkur apie 600 lietuviškų mašinų stovi“, – komentavo „Linavos“ viceprezidentas Olegas Tarasovas.
Per Medininkų punktą vilkikai gali grįžti į Lietuvą. Ministras žada jiems atidaryti ir Šalčininkų postą. Bet didelė problema ir dėl lietuviškų mašinų bei priekabų, kurios yra Baltarusijos gilumoje. A. Lukašenka kerštaudamas uždraudė po Baltarusiją važinėti sunkvežimiams su lietuviškais ir lenkiškais numeriais.
„Bus kreiptąsi į Baltarusiją, susitariant, kad lietuviški vilkikai galėtų grįžti atgal namo. Tai tas procesas jau dabar vyksta, susitarimas vyksta, žiūrėsime, kokie bus rezultatai ir dėsime visas pastangas, kad lietuvių vilkikai sugrįžtų namo. Tačiau sienos išliks uždarytos“, – aiškino premjerė.
I. Ruginienė jau buvo išsakiusi viešą prašymą A. Lukašenkos režimui, kad šis padėtų susitvarkyti su balionų krize. Bet išgirsta nebuvo, dėl ko ir priėmė sprendimą uždaryti pasienio punktus. Bet dabar I. Ruginienė vėl prašo Lukašenkos padėti dėl mūsų vežėjų.
„Kaip reaguos Baltarusijos pusė, labai sunku pasakyti, nes ką jie sako savo žiniasklaidoje, tai jie sako, kol lietuviai neatidarys tos perėjos lietuviškos, tol niekas nepajudės“, – sakė O. Tarasovas.
Bet Rytų rinkoje mūsų verslininkams uždirbti lengviau, todėl atsisakyti darbo nedraugiškose šalyse – sunku. Dabar „Linava“ skaičiuoja, kad negalėdami važiuoti per Baltarusiją, per mėnesį vežėjai negaus apie 70 milijonų eurų pajamų. Tuo pačiu tai reiškia, kad nebus mokami mokesčiai valstybei, atlyginimai, dalį darbuotojų gali tekti atleisti.
„NVS regionui iš viso tenka maždaug 1 proc. visų pervežimų, Baltarusiai tenka apie 0,3 proc. Tai tie skaičiai yra pakankamai iškalbingi“, – tikino „Citadele“ ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.
Pasienio punktai su Baltarusija išliks uždaryti iki gruodžio, nors premjerė yra minėjusi, kad jeigu kontrabandininkų balionai ir toliau skraidys į Lietuvą ir trikdys mūsų gyvenimą, punktai gali būti uždaryti ir ilgiau.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
