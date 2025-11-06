Lukašenka pakvietė ukrainiečius atvykti į Baltarusiją: „Manau, kad jie man atleis“

Jis pareiškė esąs pasirengęs priimti į šalį papildomų migrantų iš Ukrainos.
Lukašenka pakvietė ukrainiečius atvykti
A. Lukašenka kalbėjo, kad Ukraina yra visai šalia, ir iš pradžių jis net atmetė pasiūlymą vykti į Mozyro rajoną.
„Manau, kad, atsižvelgiant į karą Ukrainoje, mums čia kažkaip džiaugtis ir prezidentui važiuoti... Aišku, kad tai nuskambės... Bet manau, kad ukrainiečiai man atleis. Juk mes jungiam krantus ir dėl jų“, – sakė jis.
„Mes esame atviri. Prašome atvykti, ukrainiečiai. Mes mielai jus priimsime. Jūsų šeimoms, jūsų vaikams užtikrinsime tokį gyvenimą, kaip ir baltarusiai, švietimo, sveikatos priežiūros srityse“, – kvietė A. Lukašenka.
Anot jo, daugelis į šalį atvykusių ukrainiečių jau dirba.
„Mes esame pasirengę juos priimti. Mums ukrainiečiai yra palaima. Tai labai darbštūs žmonės, kurie mus supranta, kalba ta pačia kalba. Vis dėlto nelaimė ištiko mūsų kaimyną. Manau, kad mes susitvarkysime su šia problema“, – sakė jis.
A. Lukašenka, ko gero, turi kitokį įvaizdį Ukrainoje, nei pats bando manyti. A. Lukašenka yra ištikimas Rusijos režimo lyderio Vladimiro Putino bendražygis, o Baltarusijos teritorija ne kartą buvo naudojama karui prieš Ukrainą.
