  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Nausėda kalbėjosi su Moldovos prezidente: aptarė šalies eurointegracijos procesą

2025-11-06 12:59 / šaltinis: ELTA
2025-11-06 12:59

Ketvirtadienį prezidentas Gitanas Nausėda telefonu kalbėjosi su Moldovos vadove Maia Sandu. Lietuvos lyderis pasveikino Moldovą su Europos Komisijos (EK) plėtros ataskaitoje pateiktu teigiamu šalies pažangos vertinimu kelyje į narystę Europos Sąjungoje (ES) bei pažymėjo, jog Lietuva ir toliau rems Moldovos bei Ukrainos eurointegracijos procesus.

Gitanas Nausėda (nuotr. Roberto Riabovo)

Ketvirtadienį prezidentas Gitanas Nausėda telefonu kalbėjosi su Moldovos vadove Maia Sandu. Lietuvos lyderis pasveikino Moldovą su Europos Komisijos (EK) plėtros ataskaitoje pateiktu teigiamu šalies pažangos vertinimu kelyje į narystę Europos Sąjungoje (ES) bei pažymėjo, jog Lietuva ir toliau rems Moldovos bei Ukrainos eurointegracijos procesus.

1

„Narystė ES Moldovai ir Ukrainai yra geopolitinė būtinybė, todėl privalome išlaikyti reformų tempą ir siekti sprendimų, leidžiančių judėti pirmyn“, – išplatintame pranešime cituojamas šalies vadovas. 

„Turime išlaikyti vieningą ir principingą poziciją dėl abiejų šalių narystės perspektyvos. Svarbu bendromis pastangomis siekti, kad nė viena valstybė narė neblokuotų šio proceso“, – pridūrė jis. 

Prezidentų pokalbio metu taip pat buvo aptartas ir tolesnis Lietuvos bei Moldovos dvišalis bendradarbiavimas. Savo ruožtu G. Nausėda pakvietė M. Sandu kitąmet atvykti į Lietuvą oficialaus vizito. 

Šios savaitės pradžioje EK paskelbė komunikatą, kuriame teigiama, jog narystės Bendrijoje siekiančios Ukraina ir Moldova sėkmingai baigė visų ES teisės aktų atitikties peržiūros procesą. EK vertinimu, Ukraina ir Moldova yra pasirengusios pradėti derybas dėl narystės ES.

