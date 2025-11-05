„Aljanso pratybų metu rengiami tokie scenarijai kaip Kaliningrado srities blokada. Vyksta aktyvi [Baltijos] regiono militarizacija, jo stiprinimas koalicijos pajėgomis ir priemonėmis“, – sakė A. Gruško interviu laikraščiui „Izvestija“.
Jo teigimu, tokioje situacijoje galimybės dialogui dėl įtampos mažinimo yra labai ribotos, todėl Rusija „ruošiasi ginti savo interesus“ ir saugumą visomis turimomis tarptautinės teisės ir kitomis priemonėmis, rašoma „The Moscow Times“.
Į tai, kad Rusija aktyviai militarizuojasi ir beveik pusę Rusijos biudžeto sudaro išlaidos kariuomenei ir silovykams, rusų valdininkas dėmesio neatkreipė. Kaip ir į tai, kad 2014 ir 2022 m. Rusija sudrebino Europos saugumo sandarą iš pradžių okupuodama kaimyninės Ukrainos Krymo pusiasalį, o vėliau ir užpuldama šią šalį nepaskelbdama karo.
Rusijos pajėgos Kaliningrade būtų sunaikintos per pirmąsias galimo karo valandas – NATO atstovas
Anksčiau Rusijos prezidento padėjėjas Nikolajus Patruševas pareiškė, kad Šiaurės Atlanto aljanso šalys per pratybas prie Rusijos sienų treniruojasi užimti Kaliningrado sritį, blokuoti laivybą Baltijos ir Juodojoje jūrose, taip pat vykdyti prevencinius smūgius į nuolatines Rusijos branduolinio atgrasymo pajėgų bazes. N. Patruševas aiškino, kad Maskva imsis „nedelsiamo ir galingo“ atsako į bet kokią karinę agresiją Kaliningrado srities atžvilgiu.
Liepos mėnesį JAV kariuomenės Europoje ir Afrikoje vadas bei NATO sausumos pajėgų vadas generolas Christopher Donahue pareiškė, kad Šiaurės Atlanto aljansas planuoja sumažinti Rusijos pajėgų gynybinį potencialą Kaliningrado srityje. Jo teigimu, šiam tikslui NATO šalys įgyvendina „sulaikymo linijos rytiniame flange“ planą, kuris numato sausumos pajėgumų stiprinimą ir karinės srities bei pramonės bendradarbiavimo gerinimą. Buvęs NATO pajėgų Europoje vadas Benas Hodgesas taip pat pažymėjo, kad aljanso pajėgos gali sunaikinti Rusijos pajėgas ir karinę infrastruktūrą Kaliningrade per „pirmąsias valandas“ tuo atveju, jei Rusija užpultų vieną iš karinio bloko šalių.
Tuo tarpu spalio pabaigoje Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda pasiūlė saugumo sumetimais apriboti tranzitą į Kaliningrado sritį. Rusijos užsienio reikalų ministerijos oficiali atstovė Marija Zacharova tokį žingsnį pavadino „provokuojančiu“. Kremlius, savo ruožtu, pažadėjo bet kokiu atveju užtikrinti ryšį su regionu.
