Zacharova pagrasino Lietuvai: „Niekas neturėtų abejoti“

Kaip skelbia rusų propagandos agentūra TASS, M. Zacharova pareiškė, kad Maskva tikisi, jog Lietuva neblokuos Kaliningrado tranzito.
„Niekas neturėtų abejoti, kad Rusijos Federacija bet kokiomis aplinkybėmis ir bet kokiomis sąlygomis užtikrins savo vakariausio regiono poreikius“, – pareiškė ji.
Budrys apie baltarusiškų prekių tranzitą į Kaliningradą: jeigu matysime, kad yra galimi sprendimai, juos pritaikysime
Politikams diskutuojant, ar nereikėtų apriboti baltarusiškų prekių tranzito į Kaliningradą, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys tikina, jog šiuo metu analizuojamos šio siūlymo įgyvendinimo galimybės. Diplomatijos vadovo teigimu, radus galimus sprendimus, Lietuva imtųsi baltarusiškų prekių pervežimo į Kaliningradą ribojimų.
„Darome vertinimą, nes iš pradžių eina kalba apie pasienio kontrolės punktų (su Baltarusija – ELTA) uždarymą, dabar yra uždaryta. Dėl to šiandien pasisakys ir Vyriausybė. Dėl geležinkelio transporto mes dar darome tą analizę, kiek įmanoma tai apriboti ir kaip tai turėtų būti organizuojama“, – trečiadienį žurnalistams sakė Užsienio reikalų ministerijos (URM) vadovas.
„Taip, tas tranzitas į Kaliningradą, kurį Lietuva užtikrina dėl trišalių susitarimų, jis ir toliau vyksta. Baltarusijos prekių, žinoma, tas režimas neliečia. Jeigu matysime, kad yra galimi sprendimai, aš esu įsitikinęs – mes juos pritaikysime“, – akcentavo K. Budrys.
Lietuvai stojant į Europos Sąjunga (ES), buvo pasirašytas sutarimas su Rusija dėl supaprastinto tranzito į Kaliningradą.
Kaip skelbta, reaguodama į pasikartojančius kontrabandinių oro balionų incidentus, Prezidentūra teigė, jog reikia ieškoti būdų suvaldyti esamą situaciją – tarp galimų priemonių įvardijo ilgalaikį sienos su Baltarusija uždarymą bei tranzito į Kaliningradą ribojimą. Antradienį šalies vadovas Gitanas Nausėda neatmetė galimybės, jog Lietuva galėtų riboti baltarusiškų prekių tranzitą į Kaliningrado sritį.
„Neatmetu galimybių taikyti ir kitas poveikio priemones, apie kurias užsiminta ir anksčiau, kaip antai Baltarusijos prekių tranzito geležinkeliu užkardymas arba ribojimas“, – Prezidentūroje žurnalistams antradienį sakė G. Nausėda.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste.
Incidentai, kai sutrikdyta oro uosto veikla bei uždaryti Medininkų iš Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.
Trečiadienį Vyriausybė ketina priimti sprendimus dėl paskutinių dviejų – Medininkų ir Šalčininkų – pasienio kontrolės punktų su Baltarusija uždarymo. Iki tol siena su Baltarusija liks uždaryta. Tokį sprendimą priėmė pirmadienį posėdžiavusi Nacionalinio saugumo komisija.
Taip pat nutarta, jog kariuomenė pradės taikyti atitinkamas kinetines priemones, siekiant nuleisti į šalį įskrendančius balionus.
Savo ruožtu policijos ir pasieniečiai aktyviau bendradarbiaus, siekiant pažaboti kontrabandininkus.
