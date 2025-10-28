Prezidentūra: negalvojama apie Kaliningrado tranzito ribojimus

„Prezidentas yra pasakęs, kad mes neturėtume atmesti ir tam tikro tranzito ribojimo priemonių. Tai nereiškia, kad tos priemonės galėtų būti priimtos dabar, bet jeigu matysime, kad ir toliau viskas vyksta taip, kaip yra, ir mūsų oro uostas susiduria su rimtomis problemomis – tai mes turime imtis visų priemonių, kurios yra įmanomos. Ir tai yra dar vienas būdas atkreipti ir tos pačios Europos Komisijos dėmesį į problemą ir atitinkamai mums teikti tam tikrą papildomą paramą“, – antradienį „Žinių radijui“ sakė D. Matulionis.
„Kaliningrado tranzito uždarymas – be abejo, tai yra pats sudėtingiausias ir teisiškai komplikuočiausias klausimas. Tikrai kol kas apie tai negalvojama, bet yra kitų priemonių, apie kurias galėtume pagalvoti, jeigu situacija tikrai blogėtų“, – patikino jis, pridurdamas, kad apie minėtas priemones ketinama diskutuoti antradienį Prezidentūroje vyksiančiame tarpinstituciniame pasitarime.
Kaip skelbta, savaitgalį Prezidentūra, reaguodama į pasikartojančius kontrabandinių oro balionų incidentus, teigė, jog reikia ieškoti būdų suvaldyti esamą situaciją – tarp galimų priemonių įvardijo ilgalaikį sienos su Baltarusija uždarymą bei tranzito į Kaliningradą ribojimą.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste.
Incidentai, kai sutrikdyta oro uosto veikla bei uždaryti Medininkų iš Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.
Trečiadienį Vyriausybė ketina priimti sprendimus dėl paskutinių dviejų – Medininkų ir Šalčininkų – pasienio kontrolės punktų su Baltarusija uždarymo. Iki tol veiks tik Medininkų punktas, kurį galės kirsti tik tam tikrus kriterijus atitinkantys asmenys: diplomatai arba gabenantieji Lietuvos diplomatinį paštą, į Kaliningrado sritį iš Baltarusijos arba atgal tranzitu vykstantieji, Lietuvos ir ES piliečiai bei jų šeimų nariai, turintys leidimą gyventi Lietuvoje.
Sprendimus dėl sienos uždarymo priėmė pirmadienį posėdžiavusi Nacionalinio saugumo komisija (NSK). Taip pat nutarta, jog kariuomenė pradės taikyti atitinkamas kinetines priemones, siekiant nuleisti į šalį įskrendančius balionus.
Savo ruožtu policijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnai aktyviau bendradarbiaus, siekiant pažaboti kontrabandininkus. Be to, Vyriausybė ketina svarstyti ir bausmių griežtinimą nelegalių rūkalų gabentojams. Pasak premjerės Ingos Ruginienės, kontrabandą gabenantiems asmenims galėtų grėsti ir laisvės atėmimas.
