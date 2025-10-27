Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėdos patarėjas apie balionų antplūdžius: „Turiu konstatuoti, kad esame krizėje“

2025-10-27 08:26 / šaltinis: ELTA
2025-10-27 08:26

Reaguodamas į pasikartojančius meteorologinių balionų iš Baltarusijos antplūdžius, prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis sako, kad Lietuva yra krizėje. Pasak jo, darosi vis aiškiau, jog šie incidentai yra hibridinė psichologinė akcija. 

Deividas Matulionis. ELTA / Dainius Labutis

22

„Turiu konstatuoti, kad esame krizėje. Krizė yra pakankamai rimta ir tai jau ne vien Vyriausybės reikalas, tai visų mūsų susitelkimo reikalas, kad šią problemą išspręstume“, – pirmadienį LRT radijui teigė D. Matulionis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kuo toliau, tuo labiau aišku, kad tai nėra paprasta kontrabanda, ji naudojama kaip priedanga. Iš tiesų tai yra hibridinė psichologinė akcija“, – akcentavo jis. 

Pasak patarėjo, siekiant spręsti šią situaciją, reikia imtis ir diplomatinių veiksmų, prašant sąjungininkų pagalbos. 

„Reikia griežtų veiksmų. (...) Labai tikimės, kad bus imtasi neatidėliotinų veiksmų, bet šalia to turėtų būti ir labai stiprūs diplomatiniai veiksmai ir tam tikros teisinės priemonės, kurias reikėtų Seime kuo greičiau patvirtinti“, – kalbėjo D. Matulionis.

„Tai nėra tik Lietuvos vidaus reikalas. Turime labai aiškiai pasakyti mūsų partneriams, kad patiriame hibridinę ataką ir tikimės tam tikros papildomos paramos“, – pridūrė jis.

Pirmadienį posėdžiausianti Nacionalinio saugumo komisija (NSK), D. Matulionio teigimu, tarsis dėl galimų būdų nuleisti balionus, nesukeliant grėsmės visuomenei. 

„Reikia ieškoti veiksmingų kinetinių priemonių, kaip nuleisti tuos balionus. Čia, turbūt, bus pats sunkiausias iššūkis, kurį svarstysime“, – tikino patarėjas. 

Jeigu tai hibridinė ataka – sienos uždarymas nepadės 

Svarstydamas apie galimą nuolatinį pasienio kontrolės punktų prie sienos su Baltarusija uždarymą, patarėjas sakė, jog hibridinės atakos atveju šis veiksmas nelabai padėtų. Visgi, pasak jo, tai galėtų ekonomiškai paveikti Baltarusiją. 

„Jeigu tai yra hibridinė akcija – tas uždarymas nelabai padės. Bet jeigu tai iš tiesų yra organizuotų nusikaltėlių kontrabandos pervežimas, tai, be abejo, galbūt tai turės įtakos Baltarusijai. Uždarymas turi didelę ekonominę žalą, todėl, manau, kad tai turėtų šiek tiek paveikti. Tačiau priklausomai nuo to, kokie yra pagrindiniai tikslai naudojami iš mūsų kaimyninės nedraugiškos valstybės“, – kalbėjo D. Matulionis. 

ELTA primena, kad praėjusią savaitę Lietuvoje kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos.

Pastaruoju metu dėl kontrabandai naudojamų meteorologinių balionų vis sustabdoma Vilniaus oro uosto veikla. Tokie incidentai fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais. 

Reaguojant taip pat uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktai su Baltarusija. Po sekmadienio vakarą fiksuotų balionų antplūdžio, jie uždaryti neribotam laikui – bent iki pirmadienio ryto, kai Vyriausybėje posėdžiaus Nacionalinio saugumo komisija ir priims atitinkamus sprendimus šiuo klausimu.

Savo ruožtu Prezidentūra sako, kad, siekiant suvaldyti situaciją, gali būti svarstoma riboti tranzitą į Kaliningradą bei ilgesniam laikui uždaryti sieną su Baltarusija.

Logika
Logika
2025-10-27 08:35
Tai jei prezidentūra esate krizėje - tai atsistatydinkit... ir dėl Lietuvos gerovės užleiskite vietą tiems kas geba valdyti šalį
Atsakyti
galvos kaip balionai
galvos kaip balionai
2025-10-27 08:36
Turime būti dėl krizės dėkingi tavo darbdavio ir anūko ilgametei politikai. Ne per vieną dieną į šią krizę atėjome. Ir toliau švaistomės tokiais pareiškimais, kaip Kaliningrado tranzitas. Ar ten yra patarėjų, kurie turėtų smegenų, o ne oro balionus ant pečių?
Atsakyti
Manau kitaip
Manau kitaip
2025-10-27 08:51
Manau čia, pagrinde buvusios koncervatnikų valdžios rezultatas. Kuomet generolai, aukščiausios kvalifikacijos pareigūnai ir valstybės tarnautojai ,kelių aikštingų moterėlių įnoriu buvo varomi iš atsakingų pareigų, kuomet suklestėjo nebaudžiamos valstybės lėšų vagystės, kuomet pinigai , skirti krašto gynybai buvo taškomi ir perkamas niekam nereikalingas šlamštas, tad rezultatas yra dabar toks. Kodėl Vilniaus meras, pripirkęs ,,drakono dantų,, už milžiniškas kainas dabar tyli lyg peliukas po šluota, gal reikia į balionus taikytis iš tankų už 2 milijardus eur ir t.t.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (22)
