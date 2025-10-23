Lukašenkos režimo ataka prieš Vilniaus oro uostą – kontrabandiniai balionai kilo koordinuotai, taikyta tikslingai

Meteorologiniai balionai leidosi plačiame ruože nuo Druskininkų iki Vilniaus rajono, todėl pareigūnai įžvelgia koordinuotą veikimą.
Nors hibridinės atakos versijos kol kas nepatvirtinta, pareigūnai tvirtina, kad be Aleksandro Lukašenkos režimo žinios tokia operacija vykti negalėjo. Po nacionalinio saugumo komisijos posėdžio Inga Ruginienė žada griežtinti bausmes kontrabandininkams, o jei tokie oro siuntiniai nesiliaus – pasienis su Baltarusija gali būti visiškai uždarytas.
Lukašenkos rėžimo įtaka
Keliasdešimt kontrabandinių balionų pastarosiomis dienomis įskrido į Lietuvą iš Baltarusijos. Ant kojų buvo sukeltos visos tarnybos – pasienio pareigūnai, kriminalinė žvalgyba, kariuomenė ir kiti. Balionai skriejo plačiu ruožu – nuo Druskininkų iki Vilniaus rajono. Pasieniečiai praneša perėmę 15 balionų, tačiau jų galėjo būti keliasdešimt.
„Vilniaus rajonas, Varėnos rajonas, Alytaus rajonas – tai pietinė mūsų išorinės valstybės sienos pusė. Šis ruožas ypač paveiktas neteisėtos migracijos ir kontrabandos“, – sako Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadas Rustamas Liubajevas.
Pareigūnai įžvelgia koordinuotą veikimą iš kelių taškų. Nors hibridinės atakos versija kol kas nepatvirtinta, Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad tokio masto operacija nebūtų įvykusi be Lukašenkos režimo žinios.
„Operacija – kone intensyviausia per pastaruosius metus. Balionai buvo leidžiami ne iš vieno taško – tai buvo koordinuota operacija“, – teigia V. Vitkauskas.
Balionų siunta sustabdyta
Perimti balionai su kontrabandinėmis cigaretėmis buvo atgabenti į Vyriausybę – kaip tik tuo metu, kai valdžia ir tarnybos susirinko svarstyti, kaip kovoti su iš nedraugiško režimo atskrendančia kontrabanda.
Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius pažymi, kad tyla šiuo atveju – taip pat veikimas prieš Lietuvą.
„Dėl balionų jokios informacijos nebuvo gauta. Galima suprasti, kad kitą kartą informuosime, jei bus tokie bandymai. Matome, kad iš kitos pusės nėra pastangų šią veiklą užkardyti“, – sako ministras.
Premjerė priduria, kad jei iš Minsko ir toliau koordinuotai kils balionai, iš Lietuvos pusės kils barjerai:
„Siųsime signalą, kad jei tokie incidentai pasikartos, reaguosime čia ir dabar – sienas uždarysime“, – teigia I. Ruginienė.
Dėl neramumų danguje buvo uždaryta Vilniaus oro uosto oro erdvė.
Lėktuvų keleiviai piktinasi
Oro uosto saugumo departamento direktorius Vidas Kšanas sako, kad Oro navigacijai užfiksavus į mūsų dangų įsiveržusius objektus, teko sustabdyti oro uosto darbą.
„Skrydžiai buvo sustabdyti nuo 22.40 iki 23.00 val. Paveikta apie 30 skrydžių, iš viso daugiau kaip 4 tūkst. keleivių patyrė nepatogumų“, – apie naktį iš antradienio į trečiadienį sako V. Kšanas.
Oro uostas tikina, kad dėl keleivių patogumo darė viską, ką galėjo. Vis dėlto sutikti keleiviai skundėsi prasta komunikacija ir didžiuliu chaosu:
„Jie nenorėjo komunikuoti, tiesiog siuntinėjo mus pirmyn ir atgal.“
„Tikėjaisi, kad aplenksi, bet kai jau būna – tai būna.“
Iš viso 14 lėktuvų, skridusių į Vilnių, buvo nukreipti į kitus oro uostus: 10 – į Kauną, 2 – į Rygą, po vieną – į Varšuvą ir Palangą. 10 skrydžių teko atšaukti, o vienas lėktuvas grįžo į Stokholmą. Dėl balionų atakos Šalčininkų ir Medininkų pasienio punktai naktį buvo laikinai uždaryti, tačiau trečiadienį ryte jų darbas atnaujintas.
Atidarius Medininkų punktą, eilės greitai neišsiskirstė. Ten stovėjo tiek Lietuvos piliečiai, keliaujantys pas gimines Baltarusijoje, tiek iš Kaliningrado į Rusiją vykstantys vairuotojai, tiek baltarusiai, grįžtantys iš darbo Lietuvoje.
Dėl nakties incidento sulaikyti penki įtariamieji. Valdžia žada griežtinti bausmes kontrabandininkams – jau rengiami Baudžiamojo kodekso pakeitimai.
Daugiau sužinokite aukščiau esančiame video.
