TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Šalčininkų rajono gyventojui už kontrabandą teismas skyrė 8 tūkst. eurų baudą

2025-10-21 14:33 / šaltinis: BNS
2025-10-21 14:33

Vilniaus apygardos teismas Šalčininkų rajono gyventoją V. K. pripažino kaltu dėl kontrabandos bei neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir skyrė 8 tūkst. eurų baudą, antradienį pranešė Generalinė prokuratūra.

Kontrabanda (Muitinės kriminalinės tarnybos nuotr.)

0

Bylos duomenimis, 2024 metų gruodžio 23-ąją iš Baltarusijos esančio bendrininko V. K. į savo mobiliojo ryšio telefoną gavo koordinates devynių vietovių, į kurias vienuolika meteorologinių oro balionų iš Baltarusijos buvo atgabentos cigaretės su jų šalies akcizų ženklais.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų V. K. buvo sulaikytas, kai kito asmens vairuojamu automobiliu atvyko į Šalčininkų rajono Gerviškių kaimą paimti 1,5 tūkst. pakelių cigarečių „NZ Gold“, atskraidintų vienu meteorologiniu balionu.

Pasieniečiai sulaikytojo telefone rado dar aštuonių vietovių, esančių Šalčininkų ir Varėnos rajonuose, koordinates, kur nuvykę aptiko meteorologiniais oro balionais atskraidintus ryšulius su cigaretėmis, pažymėtomis Baltarusijos akcizų ženklais.

Iš viso buvo sulaikyta 16,5 tūkst. pakelių cigarečių, jų bendra vertė siekė 74 tūkst. 572 eurus.

Teismas konstatavo, jog ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys įrodė, kad V. K. per Lietuvos valstybės sieną gabeno privalomus pateikti muitinei daiktus, kurių vertė viršijo 900 MGL, taip pat, pažeisdamas nustatytą tvarką, kaltinamasis įgijo ir gabeno dalį akcizais apmokestinamų prekių.

Teismas V. K. skyrė 8 tūkst. eurų baudą, kurią ji turės sumokėti per dvejus metus nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

Šis pirmosios instancijos teismo nuosprendis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.

