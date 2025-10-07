Tokius balionus tyčia siunčia į Lietuvos gilumą: „Tam, kad apsunkintų mūsų reagavimą“

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Daugiau nei 20 meteorologinių oro balionų, gabenančių kontrabandą iš Baltarusijos, sekmadienio naktį įskrido į Lietuvos oro erdvę. Iš 13 pasiekusių Vilnių, 2 buvo pastebėti virš Vilniaus oro uosto, todėl beveik 7 valandoms buvo sustabdyta oro uosto veikla. Apribojimai paveikė apie 30 skrydžių ir 6000 keleivių. Dalį balionų pareigūnams aptikti pavyko.
„17 perimta oro balionų. 3 sulaikyti“, – teigė Valstybinės sienos apsaugos tarnybos vadovas Rustamas Liubajevas.
Tiesa, kiek tiksliai balionų iš viso pateko į Lietuvą, tarnybos tiksliai nežino – Nacionalinis krizių valdymo centras teigia, kad jų būta 25, vidaus reikalų ministerija suskaičiavo 21.
Oro balionai buvo rasti Trakų ir Vilniaus rajonuose, Druskininkų, Varėnos, Šalčininkų, Švenčionių, Lazdijų savivaldybėse. Per savaitgalį sulaikyti 3 lietuviai Vilniaus ir 3 Lazdijų rajone gabenantys ar jau sandėliuojantys oro balionu atskraidintas kontrabandines cigaretes.
„Vis dažniau balionai siunčiami toliau į Lietuvos Respublikos teritorijos gilumą tam, kad apsunkintų mūsų reagavimą, nes pasieniečiai turi teisę reaguoti tiktai pasienio ruože, tai yra penkių kilometrų ruože nuo sienos linijos“, – aiškino R. Liubajevas.
Griežtinamos baudos dėl kontrabandos
Kontrabandiniams oro balionams kilti ir nukeliauti netgi iki Rokiškio šį savaitgalį vėjo kryptis buvo palanki. Anot Valstybinės sienos apsaugos tarnyvos viršininko, kovojant su kontrabandininkais itin padeda kriminalinė žvalgyba, kuri šiuo metu darbuojasi sustiprintomis pajėgomis.
Tiesa, tarnybos pripažįsta, kad ir pastebėjus numušti tokius balionus labai sudėtinga.
„Jie gali pakilti į penkių–šešių kilometrų aukštį, juda priklausomai nuo vėjo stiprumo iki 200 kilometrų per valandą. Dažniausiai GPS siųstuvai įjungiami jau Lietuvos teritorijoje, kas vėl apsunkina mūsų kriminalinės žvalgybos pareigūnams darbą“, – žvalgybos ribojimus aptarė Valstybinės sienos apsaugos tarnybos vadovas.
Šiemet Lietuvos tarnybos fiksavo 500 tokių balionų įskridimų į Lietuvą, kai pernai per visus metus jų buvo beveik perpus mažiau. 80 proc. sulaikytų kontrabandinių cigarečių siųstos būtent oro balionais.
Pasak Vidaus reikalų ministro, reikėtų griežtinti atsakomybę už kontrabandos gabenimą ir organizavimą.
„Kartu su prokuratūra yra nuspręsta sujungti tam tikras veiklas į vieną bylą, kurie leidžia griežtinti atsakomybę už neteisėtą veiklą. Tai yra geras ženklas teisėsaugai ir blogas ženklas nusikaltėliams dėl to, kad atsakomybė jau bus rimta“, – kalbėjo Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Šiuo metu tiriama daugiau nei 20 su šia nusikalstama veika susijusių ikiteisminių tyrimų, per pusmetį sulaikyti 96 įtariamieji dėl kontrabandos, 34 asmenims pateikti įtarimai.
Visą reportažą žiūrėkite aukščiau pateiktame vaizdo įraše.