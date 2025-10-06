Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pareigūnai: būtina griežtinti atsakomybę dėl meteorologiniais balionais gabenamos kontrabandos

2025-10-06 13:57 / šaltinis: ELTA
2025-10-06 13:57

Lietuvos oro erdvę vis dažniau pažeidinėjant iš Baltarusijos atskriejantiems ir kontrabandą gabenantiems meteorologiniams balionams, pareigūnai teigia, kad reiktų griežtinti atsakomybę už neteisėtą disponavimą cigaretėmis.

Policija BNS Foto

Lietuvos oro erdvę vis dažniau pažeidinėjant iš Baltarusijos atskriejantiems ir kontrabandą gabenantiems meteorologiniams balionams, pareigūnai teigia, kad reiktų griežtinti atsakomybę už neteisėtą disponavimą cigaretėmis.

0

Šiemet 96 asmenys Lietuvoje jau buvo sulaikyti dėl to, kad perėmė oro balionais iš Baltarusijos oro balionais atsiųstas cigaretes, tik 34 buvo pareikšti įtarimai, tai reiškia, kad jie sulauks baudžiamosios atsakomybės.

Apie atsakomybės griežtinimą kontrabandininkų talkininkams per spaudos konferenciją pirmadienį Vilniuje kalbėjo vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadas Rustamas Liubajevas.

„Mes turim surasti tuos, kurie organizuoja neteisėtą veiklą ir pasiekti, kad jie sulauktų atsakomybės“, – per spaudos konferenciją sakė ministras V. Kondratovičius.

Gali būti, kad Seimui bus teikiamos pataisos, kad baudžiamosios atsakomybės sulauktų ir asmenys, atvykę susirinkti ir mažesnių nelegalių cigarečių kiekių. Šiuo metu baudžiamosios atsakomybės sulaukia tie asmenys, kurie disponuoja bent 1,5 tūkst. pakelių cigarečių. Neretai toks kiekis ir gabenamas oro balionais siekiant išvengti baudžiamosios atsakomybės.

Dėl oro balionais iš Baltarusijos atgabentų cigarečių pareigūnai atlieka 20 ikiteisminių tyrimų. Šie tyrimai sujungiami, todėl pareigūnai viliasi, kad ir tai leis taikyti griežtesnę atsakomybę. Sujungus bylas, taikoma atsakomybė kaip už organizuotą nusikaltimą. Pavyzdžiui, jei įrodoma, kad asmenys veikia organizuota grupe, jie gali sulaukti griežtesnės bausmės.

„Surinkėjais žmonės dažniausiai būna ne pirmą kartą, būna, kad tuos pačius sulaikome du ir tris kartus. Kriminalinių grupuočių veikla, grupuotės smulkėja, oro kelias nereikalauja didelių organizacinių dalykų“, – sakė VSAT vadas R. Liubajevas. 

80 proc. nelegalių cigarečių šiuo metu atgabenama oro balionais.

VSAT sako, kad meteorologinių oro balionų skrydžiai tampa kasdienybe, nes šiuo metu yra palankios oro sąlygos. Šiemet jau sulaikyta per pusę tūkstančio kontrabandines cigaretes gabenusių oro balionų.  

ELTA primena, kad iš šeštadienio į sekmadienį Lietuvos oro erdvę pažeidė 25 meteorologiniai balionai, du iš jų buvo pastebėti virš Vilniaus oro uosto, pareigūnai prakalbo, kad reiktų griežtinti atsakomybę už disponavimą kontrabandinėmis cigaretėmis.

Sekmadienį į Lietuvą dar įskrido penki balionai su meteorologinėmis cigaretėmis.

