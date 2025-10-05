Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Moteris buvo sustabdyta dėl vairavimo išgėrus: ką pasakė teisėjams nustebino visus

2025-10-05 12:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-05 12:15

Didžiojoje Britanijoje nuskambėjo netikėta istorija, kuri ne tik suglumino policijos pareigūnus, bet ir sukėlė diskusijų bangą socialiniuose tinkluose. Dviejų vaikų mama Deborah Owens iš Vusterio buvo sustabdyta dėl įtarimų, kad vairavo išgėrusi.

Policija, alkotesteris BNS Foto

Didžiojoje Britanijoje nuskambėjo netikėta istorija, kuri ne tik suglumino policijos pareigūnus, bet ir sukėlė diskusijų bangą socialiniuose tinkluose. Dviejų vaikų mama Deborah Owens iš Vusterio buvo sustabdyta dėl įtarimų, kad vairavo išgėrusi.

Tačiau kai pareigūnai paprašė atlikti įprastinį alkoholio patikrinimą, moteris atsisakė pūsti į alkotesterį, teigdama, kad to padaryti negali – esą ji „per stora ir rūkanti“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Policiją iškvietė jos pačios partneris

Kaip praneša naujienų portalas „The Sun“, policijai paskambino pačios D. Owens partneris ir pranešė, kad moteris išgėrusi išvažiavo į netoliese esantį Droitwich miestą – iš viso apie 12 kilometrų atstumą.

Atvykę pareigūnai iškart pareikalavo, kad moteris atliktų alkoholio patikrinimą, tačiau ši, pasak liudininkų, buvo labai susijaudinusi ir atsisakė bendradarbiauti. Galiausiai Owens buvo sulaikyta ir nuvežta į policijos nuovadą, kur jai dar kartą pasiūlyta atlikti testą.

Bandė pūsti, bet „nesugebėjo“

Teisme prokurorė Sarah Hurd pasakojo, kad moteris bandė du kartus, tačiau nesugebėjo pakankamai stipriai pūsti į alkotesterį.

„Ji buvo rami, bandė, pareigūnai ją skatino, tačiau vis tiek nepavyko. Tai nebuvo tiesioginis atsisakymas, bet mėginio gauti nepavyko“, – sakė prokurorė.

Tuo metu pati D. Owens teisėjams aiškino, kad jos sveikatos būklė ir antsvoris jai trukdė įvykdyti reikalavimus:

„Esu per daug apkūni rūkanti moteris, todėl negalėjau pakankamai stipriai pūsti.“

Neteko teisės vairuoti

Vusterio magistratų teismas jos pasiteisinimų nepriėmė. D. Owens buvo pripažinta kalta dėl atsisakymo pateikti kvėpavimo mėginį alkoholio patikrai ir jai 12 mėnesių uždrausta vairuoti. Be to, moteriai skirta 200 svarų sterlingų bauda, dar 100 svarų – teismo išlaidoms padengti, o 34 svarai – aukų fondui.

Teismas jai pasiūlė dalyvauti specialiame vairuotojų reabilitacijos kurse, skirtame mažinti alkoholio vartojimą. Jei D. Owens kursą sėkmingai užbaigs, vairavimo draudimo laikotarpis bus sutrumpintas trimis mėnesiais.

Pasiteisinimas sulaukė daugybės reakcijų

Kaip rašo „The Sun“, moters paaiškinimas apie antsvorį ir rūkymą socialiniuose tinkluose sukėlė įvairių reakcijų – nuo sarkastiškų komentarų iki diskusijų apie policijos pareigūnų darbo specifiką ir asmeninės atsakomybės svarbą.

Moteris liko be vairuotojo pažymėjimo ir, kaip pati sakė teisme, be darbo – mat jos slaugės darbas reikalavo kasdien važinėti pas klientus.

„Jeigu atimsite mano vairuotojo pažymėjimą, neteksiu darbo“, – teisėjams skundėsi Owens, tačiau toks argumentas teismo taip pat neįtikino.

