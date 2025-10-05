Moteris buvo sustabdyta dėl vairavimo išgėrus: ką pasakė teisėjams nustebino visus

Tačiau kai pareigūnai paprašė atlikti įprastinį alkoholio patikrinimą, moteris atsisakė pūsti į alkotesterį, teigdama, kad to padaryti negali – esą ji „per stora ir rūkanti“.
Policiją iškvietė jos pačios partneris
Kaip praneša naujienų portalas „The Sun“, policijai paskambino pačios D. Owens partneris ir pranešė, kad moteris išgėrusi išvažiavo į netoliese esantį Droitwich miestą – iš viso apie 12 kilometrų atstumą.
Atvykę pareigūnai iškart pareikalavo, kad moteris atliktų alkoholio patikrinimą, tačiau ši, pasak liudininkų, buvo labai susijaudinusi ir atsisakė bendradarbiauti. Galiausiai Owens buvo sulaikyta ir nuvežta į policijos nuovadą, kur jai dar kartą pasiūlyta atlikti testą.
Bandė pūsti, bet „nesugebėjo“
Teisme prokurorė Sarah Hurd pasakojo, kad moteris bandė du kartus, tačiau nesugebėjo pakankamai stipriai pūsti į alkotesterį.
„Ji buvo rami, bandė, pareigūnai ją skatino, tačiau vis tiek nepavyko. Tai nebuvo tiesioginis atsisakymas, bet mėginio gauti nepavyko“, – sakė prokurorė.
Tuo metu pati D. Owens teisėjams aiškino, kad jos sveikatos būklė ir antsvoris jai trukdė įvykdyti reikalavimus:
„Esu per daug apkūni rūkanti moteris, todėl negalėjau pakankamai stipriai pūsti.“
Neteko teisės vairuoti
Vusterio magistratų teismas jos pasiteisinimų nepriėmė. D. Owens buvo pripažinta kalta dėl atsisakymo pateikti kvėpavimo mėginį alkoholio patikrai ir jai 12 mėnesių uždrausta vairuoti. Be to, moteriai skirta 200 svarų sterlingų bauda, dar 100 svarų – teismo išlaidoms padengti, o 34 svarai – aukų fondui.
Teismas jai pasiūlė dalyvauti specialiame vairuotojų reabilitacijos kurse, skirtame mažinti alkoholio vartojimą. Jei D. Owens kursą sėkmingai užbaigs, vairavimo draudimo laikotarpis bus sutrumpintas trimis mėnesiais.
Pasiteisinimas sulaukė daugybės reakcijų
Kaip rašo „The Sun“, moters paaiškinimas apie antsvorį ir rūkymą socialiniuose tinkluose sukėlė įvairių reakcijų – nuo sarkastiškų komentarų iki diskusijų apie policijos pareigūnų darbo specifiką ir asmeninės atsakomybės svarbą.
Moteris liko be vairuotojo pažymėjimo ir, kaip pati sakė teisme, be darbo – mat jos slaugės darbas reikalavo kasdien važinėti pas klientus.
„Jeigu atimsite mano vairuotojo pažymėjimą, neteksiu darbo“, – teisėjams skundėsi Owens, tačiau toks argumentas teismo taip pat neįtikino.
