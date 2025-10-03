Užkirtę kelią sprunkančiam žudikui Lietuvoje pareigūnai sulaukė neeilinės žinios

Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Alvydas Jurgelevičius prisiminė dar neseniai visą Lietuvą sudrebinusį liepos 10-osios įvykį Alytaus rajone, kuomet pareigūnai beatodairiškai, negalvodami apie savo gyvybes, užkirto kelią sprunkančiam, ginkluotam, ne vieną žmogžudystę įvykdžiusiam nusikaltėliui.
„Ši diena yra mūsų bendrystės ir vienybės diena, ir jūs tą įrodote kasdieniu darbu. Vedini vertybių, einate sąžiningai atlikti savo pareigą. O mūsų pareiga, visų pirma – saugoti žmogų, ginti jo teises. Taip pat užtikrinti, kad mūsų visuomenė jaustųsi saugi ir rami kiekvieną dieną“, – sakė A. Jurgelevičius.
Jis dėkojo pareigūnams už profesionalumą, sąžiningą pareigų atlikimą – net ir tada, kada į juos paleidžiamos kulkos, sprogsta automobilis, į gyvybes kėsinasi nusikaltėlis. Būtent tai ir vyko minėtąją liepos mėnesio dieną Alytaus rajone.
„Kiekvienas pareigūnas tiek komisariate, tiek šalyje, buvo pasiryžęs ateiti jums į pagalbą. Informacija dalinosi kolegos iš Latvijos, Lenkijos, kad tik jūs kuo greičiau atliktumėte nelengvą darbą. Turbūt savo šeimos nariams iš karto nė nepasakojate to, kas vyko. Kuomet viskas baigiasi gerai, aš tikiu, kad ne veltui turime tradiciją susirinkti bažnyčioje, pasimelsti, kad mus visus saugotų angelai“, – kalbėjo policijos viršininkas.
Jis tradiciškai įteikė apdovanojimus, padėkas pasižymėjusiems, nepriekaištingai tarnybą atliekantiems pareigūnams, pavyzdingai dirbantiems policijos darbuotojams, bendradarbiaujančių institucijų atstovams.
Negailėjo padėkų policijos pareigūnams
Su profesine švente policijos pareigūnus sveikino Alytaus rajono savivaldybės merė Rasa Vitkauskienė.
„Noriu nuoširdžiai jums padėkoti už drąsą, pasiryžimą ir tarnystę – ginti, saugoti, padėti. Ir jei jums bus labai sunku, visuomet prisiminkite, ką sakė dekanas Arūnas Užupis – jūs esate mūsų angelai sargai žemėje“, – sveikino R. Vitkauskienė, savo vardu taip pat įteikusi padėkas keliems pareigūnams.
Gražių žodžių negailėjo ir Alytaus vicemerė Kristina Daugelevičienė, teigusi, kad Policijos arba Angelų sargų diena – tai ne tik šventė, bet ir proga mums visiems prisiminti, kokia atsakinga ir garbinga policijos pareigūnų misija.
„Kartais galbūt jūsų darbas nepastebimas, bet jis visuomet yra ypatingai svarbus ir pavojingas. Labai norėtųsi, kad jums tariami padėkos žodžiai skambėtų ne tik kartą metuose“, – sakė K. Daugelevičienė, dėkojusi už drąsą, pasiaukojimą. Savo ruožtu ji taip pat įteikė pareigūnams Alytaus miesto mero Nerijaus Cesiulio skirtas padėkas.
Šventės metu su profesine švente pareigūnus sveikino Seimo narys Julius Sabatauskas, Seimo narės Jurgitos Šukevčienės patarėja Edita Jurčienė, perdavusi Seimo narės žodžius ir įteikusi padėkas.
Policijai sveikinimus skyrė ir kitų savivaldybių, tarnybų, institucijų atstovai, kiti atvykę svečiai.
Teksto autorė: Raimonda Bernatavičienė
