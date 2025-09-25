Į darbą atėję savivaldybės darbuotojai nustėro: kvietė policijos pareigūnus

Jie pastebėjo, kad yra sudaužytas pastato lauko durų stiklas.
Policija užfiksavo įvykį
Informacija apie įvykį buvo perduota ir Alytaus policijos pareigūnams, kurie atvyko užfiksuoti faktą.
„Gavome pranešimą, kad po savaitgalio yra sudaužytas, sueižėjęs savivaldybės lauko durų stiklas. Taip pat informuota, jog savaitgalį buvo suveikusi signalizacija, tačiau atvykusi saugos tarnyba įvykio vietoje jokių asmenų nerado.
Policija aiškinasi, kokiomis aplinkybėmis buvo sugadintas savivaldybės turtas“, – sakė Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Kristina Janulevičienė.
Šiuo metu prie apdaužytų savivaldybės durų yra pastatyta tvorelė ir ženklas, draudžiantys praeiti. Žmonėms vaikščioti yra paliktos kitos durys. Kaip žinia, prie savivaldybės yra įrengtos vaizdo stebėjimo kameros.
