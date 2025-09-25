Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Į darbą atėję savivaldybės darbuotojai nustėro: kvietė policijos pareigūnus

2025-09-25 07:45 / šaltinis: AlytusPlius
2025-09-25 07:45

Pirmadienio rytą į darbą Alytaus miesto savivaldybėje atėjusių darbuotojų laukė nemaloni staigmena.

Policija BNS Foto
4

Pirmadienio rytą į darbą Alytaus miesto savivaldybėje atėjusių darbuotojų laukė nemaloni staigmena.

4

Jie pastebėjo, kad yra sudaužytas pastato lauko durų stiklas.

Išdaužtas Alytaus miesto savivaldybės durų stiklas
FOTOGALERIJA. Išdaužtas Alytaus miesto savivaldybės durų stiklas

Policija užfiksavo įvykį

Informacija apie įvykį buvo perduota ir Alytaus policijos pareigūnams, kurie atvyko užfiksuoti faktą.

„Gavome pranešimą, kad po savaitgalio yra sudaužytas, sueižėjęs savivaldybės lauko durų stiklas. Taip pat informuota, jog savaitgalį buvo suveikusi signalizacija, tačiau atvykusi saugos tarnyba įvykio vietoje jokių asmenų nerado.

Policija aiškinasi, kokiomis aplinkybėmis buvo sugadintas savivaldybės turtas“, – sakė Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Kristina Janulevičienė.

Šiuo metu prie apdaužytų savivaldybės durų yra pastatyta tvorelė ir ženklas, draudžiantys praeiti.  Žmonėms vaikščioti yra paliktos kitos durys. Kaip žinia, prie savivaldybės yra įrengtos vaizdo stebėjimo kameros. 

 

