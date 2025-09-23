Sulaikomas Vilniaus rajono gyventojas sužalojo policininką

Vykdant teismo nutartį ir sulaikant 1998 metais gimusį vyrą, jis nevykdė teisėtų policijos reikalavimų, aktyviais veiksmais priešinosi ir sužalojo pareigūną, gimusį 1991 metais. Pareigūnas gydomas ambulatoriškai.
Tą pačią dieną Vilniaus apskrities policijos areštinėje pas sulaikytąjį rastas polietileninis maišelis, kuriame buvo kristalų formos medžiaga. Įtariama, jog tai narkotinė medžiaga.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
