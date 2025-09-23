Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Sulaikomas Vilniaus rajono gyventojas sužalojo policininką

2025-09-23 08:25 / šaltinis: BNS
2025-09-23 08:25

Vilniaus rajone, Pikutiškių kaime, pirmadienį sužalotas policijos pareigūnas, pas įtariamąjį rasta narkotikų, antradienį pranešė Policijos departamentas.

Antrankiai (nuotr. Broniaus Jablonsko)

0

Vykdant teismo nutartį ir sulaikant 1998 metais gimusį vyrą, jis nevykdė teisėtų policijos reikalavimų, aktyviais veiksmais priešinosi ir sužalojo pareigūną, gimusį 1991 metais. Pareigūnas gydomas ambulatoriškai.

Tą pačią dieną Vilniaus apskrities policijos areštinėje pas sulaikytąjį rastas polietileninis maišelis, kuriame buvo kristalų formos medžiaga.  Įtariama, jog tai narkotinė medžiaga.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

