Mažeikiškio namuose – ginklų arsenalas: rasta šautuvų, durklų ir kardas

Pasak jos, pirmadienį apie 19.10 val. Rasos 7-osios g. esančiame vyro, gimusio 1974 metais, name rasti ir paimti neteisėtai namo šeimininko laikomi galimai šaunamieji ginklai – pistoletas ir lygiavamzdis šautuvas.
Name taip pat rasti kardas – geležtės ilgis 45,5 cm – ir du durklai, kurių kiekvieno ilgis 21 centimetrai.
Neblaivus vyras, kuriam nustatytos 2,69 prom., uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
