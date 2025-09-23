Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Mažeikiškio namuose – ginklų arsenalas: rasta šautuvų, durklų ir kardas

2025-09-23 07:42 / šaltinis: BNS
2025-09-23 07:42

Mažeikių gyventojo namuose pareigūnai rado įvairių neteisėtai laikomų ginklų, antradienį pranešė policija.

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)

0

Pasak jos, pirmadienį apie 19.10 val. Rasos 7-osios g. esančiame vyro, gimusio 1974 metais, name rasti ir paimti neteisėtai namo šeimininko laikomi galimai šaunamieji ginklai – pistoletas ir lygiavamzdis šautuvas.

Name taip pat rasti kardas – geležtės ilgis 45,5 cm – ir du durklai, kurių kiekvieno ilgis 21 centimetrai.

Neblaivus vyras, kuriam nustatytos 2,69 prom., uždarytas į areštinę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

