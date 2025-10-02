Policija norėtų pasikalbėti su šiuo vyriškiu: prie kebabinės sumušė žmogų

„Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiajame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymus sveikatos sutrikdymo (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 str. 1 d.).
Iš šių metų rugpjūčio 27-osios į 28-ąją, apie 0 val., Vilniuje, Vilniaus g., prie kebabinės, nepažįstamas asmuo sumušė nukentėjusįjį“, – nurodoma policijos pranešime.
Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – asmenis, atpažinusius šį vaizdo kamerų užfiksuotą vyrą, susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyriausiąja tyrėja Aiste Černiauskaite-Šnire, tel. +370 700 56265, el. paštu aiste,[email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
