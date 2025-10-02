Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Policija norėtų pasikalbėti su šiuo vyriškiu: prie kebabinės sumušė žmogų

2025-10-02 16:15 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-02 16:15

Vilniaus policija ieško prie kebabinės Vilniaus g. žmogų sumušusio vyro.

Policija norėtų pasikalbėti su šiuo vyriškiu: prie kebabinės sumušė žmogų (nuotr. Policijos)

Vilniaus policija ieško prie kebabinės Vilniaus g. žmogų sumušusio vyro.

0

„Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiajame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymus sveikatos sutrikdymo (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 str. 1 d.).

Iš šių metų rugpjūčio 27-osios į 28-ąją, apie 0 val., Vilniuje, Vilniaus g., prie kebabinės, nepažįstamas asmuo sumušė nukentėjusįjį“, – nurodoma policijos pranešime.

Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – asmenis, atpažinusius šį vaizdo kamerų užfiksuotą vyrą, susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyriausiąja tyrėja Aiste Černiauskaite-Šnire, tel. +370 700 56265, el. paštu aiste,[email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Pinigai. ELTA / Žygimantas Gedvila
Vilniuje pasidarbavo telefoniniai sukčiai – iš moters išviliojo įspūdingą sumą (5)
Viešasis transportas (ELTA / Andrius Ufartas)
Vilniaus viešajame transporte du asmenys smurtavo prieš 13-metį
Asociatyvi (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Utenos rajone „Audi“ rėžėsi į kitą automobilį, žuvo žmogus (11)
Policija. BNS Foto
Klaipėdos bare kilo konfliktas, sužalotas žmogus

