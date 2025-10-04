Kalendorius
Spalio 4 d., šeštadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kuršėnuose vyras smurtavo prieš mažametį

2025-10-04 15:43 / šaltinis: ELTA
2025-10-04 15:43

Kuršėnuose užfiksuotas smurto prieš mažametį atvejis, praneša Šiaulių apskrities policija.

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Kuršėnuose užfiksuotas smurto prieš mažametį atvejis, praneša Šiaulių apskrities policija.

REKLAMA
0

Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus policijai pateiktoje informacijoje nurodoma, kad prieš vaiką smurtavo 1988 metais gimęs vyras, incidentas įvyko nenustatytu laiku, nenustatytoje vietoje.

2016 metais gimęs nukentėjusysis į gydymo įstaigas nesikreipė.

Penktadienį dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Panevėžyje smurtauta prieš paauglį

Penktadienį 13 val. 15 min. Panevėžyje taip pat buvo fiksuotas smurto prieš paauglį atvejis. 

Policijos teigimu, Vysk. K. Paltaroko gatvėje iš matymo pažįstamas asmuo sukėlė fizinį skausmą 2010 metais gimusiam nepilnamečiui, kuriam suteikta med. pagalba. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo arba nežymaus sveikatos sutrikdymo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų