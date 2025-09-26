Cichanouskių gretose – buitinio lygio ginčai: „Tai yra problema“

Vjačorka: „Problema ne politinė, o emocinė“
F. Vjačorka „Radio Svaboda“ aiškino, jog Niujorke kilusi įtampa dėl interviu yra susijusi su emocijomis, o ne su strateginiais nesutarimais:
„Dėkime pastangas su supratimu vertinti jo veiksmus, jis penkerius metus praleido vienutėje. Dabar jis tyrinėja politinį lauką, ieško savo amplua, vietos ir vaidmens. Mes su juo normaliai komunikuojame, prašome suprasti jo emocingumą. Čia problema greičiau ne politiniuose nesutarimuose, o būtent emocijose – jis galbūt ne visuomet jaučia protokolinius diplomatiškus momentus, su kuo susidūrėme Niujorke. Turime bendrą tikslą, bendrą strategiją, mūsų žinutės nesiskiria ir tikrai susitarsime.“
Jis taip pat pripažino, kad dėl šios situacijos prarasta svarbi galimybė pristatyti Baltarusijos klausimą pasaulinei auditorijai:
„Mes galiausiai atšaukėme interviu su CNN. Tai buvo svarbi diena, nes Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje dalyvavo visi pasaulio lyderiai, tai diena, kai ten būna didžiausia auditorija. Ir tai, kad tame eteryje buvo skirta septynios minutės Baltarusijai apibendrinti Asamblėjos rezultatus, buvo puiki proga, kurią praradome.“
Cichanouskio pozicija: „Problema – per dažni nesutarimai su aplinka“
Per rugsėjo 24 d. vykusią Cichanouskajos ir Niujorko baltarusių diasporos susitikimą Siarhejus Cichanouskis, buvęs renginio vedėju, pareikalavo, kad interviu su CNN būtų atšauktas, nes tuo pat metu vyko bendravimas su bendruomene.
Šis incidentas sukėlė diskusijų socialiniuose tinkluose, o netrukus S. Cichanouskis savo judėjimo „Šalis gyvenimui“ puslapyje išplatino atvirą laišką, kuriame pripažino savo grubumą:
„Grubumas pasireiškė ne tiek mintyse, kiek intonacijoje. Apie CNN interviu mane informavo likus 20 minučių iki transliacijos: jis buvo nenumatytas, nereikšmingas, o gal ir žalingas dabartiniame politiniame kontekste. Toks interviu tikrai neturėjo būti skirtas tuo pat metu, kai vyksta seniai suplanuotas susitikimas su diaspora.“
S. Cichanouskis taip pat pažymėjo, jog jo ir S. Cichanouskajos aplinkos nesutarimai yra nuolatinė problema, tačiau būtina ją spręsti taip, kad nebūtų pakenkta bendrai kovai:
„Mes per dažnai nesutampame nuomonėmis su Sviatlanos aplinka. Tai yra problema. Aš suvokiu, kad privalau ją išspręsti su minimaliais nuostoliais mūsų bendram tikslui.“
