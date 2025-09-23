Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkija apsisprendė dėl sienos su Baltarusija atidarymo: paskelbtas naujas sprendimas

2025-09-23 15:44 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Andrius Jakimčuk
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-23 15:44

Lenkija skelbia atidaranti anksčiau šį mėnesį uždarytą sieną su Baltarusija. Bus atnaujintas traukinių judėjimas geležinkeliais ir atidarytos kelios perėjos, kurios veikė iki šio sprendimo.

Lenkija apsisprendė dėl sienos su Baltarusija atidarymo: paskelbtas naujas sprendimas (nuotr. SCANPIX)

Lenkija skelbia atidaranti anksčiau šį mėnesį uždarytą sieną su Baltarusija. Bus atnaujintas traukinių judėjimas geležinkeliais ir atidarytos kelios perėjos, kurios veikė iki šio sprendimo.

2

„Mes priėmėme sprendimą kartu su vidaus reikalų ministru, kuris šiandien išleis atitinkamą reglamentą, kad būtų atidaryti geležinkelio ir keli sienos perėjimo punktai [su Baltarusija], kurie buvo uždaryti dėl „Zapad“ pratybų ir padidėjusios grėsmės bei politinio nestabilumo prie mūsų sienos“, – sakė ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Sienos bus atidarytos naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kaip žinote, „Zapad“ pratybos baigėsi. Tuo pačiu metu Lenkijoje vyko didelio masto sąjungininkų pratybos. Mes dalyvavome šiose pratybose kartu su krašto apsaugos ministru. Norėčiau padėkoti ir pasveikinti jus, nes sąjungininkai jas įvertino kaip sėkmingas. Jos buvo įvertintos geriau nei pratybos rytinėje sienoje. Mūsų nuomone, tai didina saugumo jausmą“, – pridūrė premjeras.

Donaldas Tuskas pabrėžė, kad sienų su Baltarusija uždarymas „pasiekė savo tikslą“.

„Jei įtampa padidės arba mūsų kaimynų elgesys pasikeis, mes vėl priimsime šį sprendimą. Šios tiesioginės priežastys dabar yra išnykusios“, – sakė Donaldas Tuskas.

Tai
Tai
2025-09-23 16:45
aisku, kad atidarys, nes zino kiek praranda pinigu is tranzito, baltarusiskos trasos eina per Gdanska ir visa kita, o niekas ju nepuola,kaip ir bauduvos rsp..Propaganda daro savo..
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (2)
