Lenkija apsisprendė dėl sienos su Baltarusija atidarymo: paskelbtas naujas sprendimas

„Mes priėmėme sprendimą kartu su vidaus reikalų ministru, kuris šiandien išleis atitinkamą reglamentą, kad būtų atidaryti geležinkelio ir keli sienos perėjimo punktai [su Baltarusija], kurie buvo uždaryti dėl „Zapad“ pratybų ir padidėjusios grėsmės bei politinio nestabilumo prie mūsų sienos“, – sakė ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Sienos bus atidarytos naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį.
„Kaip žinote, „Zapad“ pratybos baigėsi. Tuo pačiu metu Lenkijoje vyko didelio masto sąjungininkų pratybos. Mes dalyvavome šiose pratybose kartu su krašto apsaugos ministru. Norėčiau padėkoti ir pasveikinti jus, nes sąjungininkai jas įvertino kaip sėkmingas. Jos buvo įvertintos geriau nei pratybos rytinėje sienoje. Mūsų nuomone, tai didina saugumo jausmą“, – pridūrė premjeras.
Donaldas Tuskas pabrėžė, kad sienų su Baltarusija uždarymas „pasiekė savo tikslą“.
„Jei įtampa padidės arba mūsų kaimynų elgesys pasikeis, mes vėl priimsime šį sprendimą. Šios tiesioginės priežastys dabar yra išnykusios“, – sakė Donaldas Tuskas.
