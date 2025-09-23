Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

NATO yra pasirengusi „įbauginti“ Rusiją

2025-09-23 14:55 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-23 14:55

NATO yra pasirengusi „įbauginti" Rusiją, kad užkirstų kelią nuolatinėms provokacijoms. Tai spaudos konferencijoje pareiškė NATO generalinis sekretorius Markas Rutte, praneša „Sky News".

Markas Rutte (nuotr. SCANPIX)

NATO yra pasirengusi „įbauginti“ Rusiją, kad užkirstų kelią nuolatinėms provokacijoms. Tai spaudos konferencijoje pareiškė NATO generalinis sekretorius Markas Rutte, praneša „Sky News“.

„Žinoma“, – atsakė NATO generalinis sekretorius į klausimą, ar NATO yra pasirengusi griežtesniam atsakui.

„Bet mes visada turime įvertinti situaciją“, – pridūrė jis.

Taip pat M. Rutte pažymėjo, kad NATO pilotai, lydėję Rusijos lėktuvus iš Estijos oro erdvės, nenustatė „tiesioginės grėsmės“.

„Per paskutinį Estijos oro erdvės pažeidimą NATO pajėgos operatyviai perėmė ir lydėjo lėktuvus be konflikto eskalavimo, nes tiesioginės grėsmės nebuvo“, – sakė jis.

NATO generalinis sekretorius taip pat pabrėžė, kad „per anksti kalbėti“, ar incidentas su dronu Danijoje yra susijęs su Rusijos provokacijomis.

„Danai šiuo metu tiksliai vertina, kas įvyko, kad įsitikintų, kas už to slypi. Mes labai glaudžiai bendradarbiaujame šiuo klausimu. Tad spręsti dar per anksti“, – sakė M. Rutte, pridurdamas, kad apie tai kalbėjosi su Danijos ministre pirmininke.

Rusija testuoja NATO

ELTA primena, kad pirmadienio vakarą Kopenhagos oro uoste buvo laikinai sustabdyti skrydžiai, kai buvo stebimi virš oro uosto kelias valandas skraidę keli dideli dronai. Danijos žvalgyba antradienį pareiškė, kad Danijai patiria „didelę sabotažo grėsmę“.

Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen antradienį pareiškė, kad dronai, sutrikdę Kopenhagos oro uosto veiklą, buvo „iki šiol rimčiausia ataka prieš Danijos ypatingos svarbos infrastruktūrą“.

„Žinoma, neatmetame jokios galimybės, kas už to slypi“, – sakė M. Frederiksen. 

Premjerės teigimu, šis incidentas sutampa su Europos oro uostuose neseniai pastebėtais dronais, oro erdvės pažeidimais ir kibernetinėmis atakomis. Danijos policija anksčiau sakė nežinanti, kas skraidino dronus, bet viskas rodo, kad tai buvo „pajėgus veikėjas“.

