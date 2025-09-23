Danijos premjerė: dronai virš Kopenhagos oro uosto yra rimta ataka

„Tai daug pasako apie laikus, kuriais gyvename, ir tai, kam mes, kaip visuomenė, turime būti pasirengę“, – sakė M. Frederiksen.
„Žinoma, neatmetame jokios galimybės, kas už to slypi“, – pridūrė ji.
Premjerės teigimu, šis incidentas sutampa su Europos oro uostuose neseniai pastebėtais dronais, oro erdvės pažeidimais ir kibernetinėmis atakomis.
Pirmadienio vakarą Kopenhagos oro uoste buvo laikinai sustabdyti skrydžiai, kai buvo stebimi virš oro uosto kelias valandas skraidę keli dideli dronai.
Danijos žvalgyba antradienį pareiškė, kad Danijai patiria „didelę sabotažo grėsmę“.
„Nebūtinai kas nors nori mus užpulti, bet veikiau sukelti mums stresą ir pamatyti, kaip reaguojame“, – per spaudos konferenciją sakė Danijos žvalgybos tarnybos PET operacijų direktorius Flemmingas Drejeris.
Danijos policija anksčiau sakė nežinanti, kas skraidino dronus, bet viskas rodo, kad tai buvo „pajėgus veikėjas“.
