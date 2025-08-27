Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Danija stoja piestu prieš JAV: iškvietė diplomatą pokalbiui

2025-08-27 10:18 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-27 10:18

Amerikiečiai, artimai susiję su JAV prezidentu Donaldu Trumpu, bandė daryti įtaką vidaus procesams Grenlandijoje. Dėl to Danijos užsienio reikalų ministras Larsas Lokke Rasmussenas iškvietė JAV diplomatą pokalbiui.

Danija stoja piestu prieš JAV: įtarimai dėl Trumpo žmonių veiksmų Grenlandijoje (nuotr. SCANPIX)

Amerikiečiai, artimai susiję su JAV prezidentu Donaldu Trumpu, bandė daryti įtaką vidaus procesams Grenlandijoje. Dėl to Danijos užsienio reikalų ministras Larsas Lokke Rasmussenas iškvietė JAV diplomatą pokalbiui.

Apie tai pranešė Danijos transliuotojas DR, remdamasis aštuoniais šaltiniais iš Danijos, Grenlandijos ir JAV valdžios institucijų, rašo „Evropeiskaja pravda“.

Pasak leidinio, mažiausiai trys artimi D. Trumpo bendražygiai lankėsi Grenlandijoje ir rinko vietos gyventojų, galinčių paremti salos prijungimo prie JAV idėją, pavardes.

Jų veiksmai šaltinių apibūdinami kaip „infiltracija“ ir „įtakos operacijos“.

„Mes visi dėl to susirūpinę. Žinoma, susirūpinę“, – sakė vienas iš pašnekovų.

Pažymima, kad vienas iš amerikiečių, ne kartą matytas viešumoje su D. Trumpu, vizito Nuuke metu rinko duomenis tiek apie JAV rėmėjus, tiek apie prezidento politikos priešininkus.

Šaltinių teigimu, šis asmuo neseniai paskirtas į pareigas, galinčias „suteikti jam įtaką JAV saugumo politikai“. Jis taip pat domėjosi istorijomis, galinčiomis kompromituoti Daniją JAV žiniasklaidoje.

Vienas iš pašnekovų pastebėjo, kad kai kurie JAV renginiai Grenlandijoje vasarą vyko žemesniu lygiu, tačiau tai nebūtinai yra teigiamas ženklas.

Bendravo su Grenlandijos politikais ir verslininkais

Dar du su D. Trumpu susiję asmenys, anot šaltinių, reguliariai bendravo su Grenlandijos politikais ir verslininkais. Danijos saugumo ir žvalgybos tarnyba (PET) patvirtino, kad sala yra įvairių įtakos kampanijų, kurių tikslas – skatinti nesutarimus tarp Grenlandijos ir Danijos, taikinys.

Danijos valdžia pareiškė stiprinanti specialiųjų tarnybų buvimą regione, kad būtų užkirstas kelias panašioms operacijoms.

Po to, kai ši informacija pasirodė Danijos žiniasklaidoje, užsienio reikalų ministras L. Lokke Rasmussenas pakvietė JAV diplomatą pokalbiui.

„Galima tikėtis, kad užsienio valstybės mėgins daryti įtaką Danijos karalystės ateičiai. Tačiau bet koks kišimasis į mūsų vidaus reikalus, žinoma, bus nepriimtinas. Todėl paprašiau Užsienio reikalų ministerijos pakviesti JAV įgaliotąjį reikalų patikėtinį į susitikimą“, – sakė ministras.

Jis pabrėžė, kad Danijos ir Grenlandijos vyriausybės bei institucijos palaiko „artimą ir pasitikėjimu grindžiamą bendradarbiavimą“.

