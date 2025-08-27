JAV pasirengusios prisidėti prie Europos plano Ukrainai

Pažymima, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas praėjusią savaitę Europos lyderiams pareiškė, kad Amerika dalyvaus „koordinuojant“ saugumo garantijas pokario Ukrainoje, kuriomis būtų siekiama užkirsti kelią bet kokiam Rusijos puolimui ateityje, kai jau bus pasiektas taikos susitarimas.
Pasak šaltinių, aukšto rango JAV pareigūnai ne kartą informavo savo kolegas iš Europos, kad Vašingtonas yra pasirengęs parūpinti „strateginių išteklių“, įskaitant žvalgybos ir stebėsenos pajėgumus bei valdymo ir kontrolės priemones, taip pat ir oro gynybos pajėgumų, kuriais būtų prisidėta prie bet kokios Europos vadovaujamos karių dislokavimo iniciatyvos.
Norinčiųjų koalicija pasirengusi apsaugoti pokario Ukrainą
Vadinamoji Norinčiųjų koalicija, kuriai vadovauja Jungtinė Karalystė ir Prancūzija, pareiškė esanti pasirengusi apsaugoti pokario Ukrainą nuo bet kokios būsimos Rusijos agresijos. Tačiau Europos pareigūnai privačiai pripažino, kad bet kokiam karių dislokavimui būtų reikalinga JAV parama, siekiant įgalinti, išlaikyti ir apsaugoti Europos pajėgas.
Vašingtonas jau tiekia Ukrainai oro gynybos raketas „Patriot“, tačiau parama po karo, anot šaltinių, apimtų Amerikos orlaivius, logistiką ir antžemines radarų sistemas, kad būtų galima palaikyti neskraidymo zoną ir oro skydą, praneša FT.
Kaip jau skelbė „Ukrinform“, Jungtinės Valstijos yra pasirengusios padėti Europos partneriams įgyvendinti saugumo garantijas Ukrainai, teikdamos paramą ore. JAV viceprezidentas J. D. Vance‘as akcentavo, kad pagal saugumo garantijas Ukrainos teritorijoje nebūtų dislokuojami Amerikos kariai.
