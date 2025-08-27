Kalendorius
Užsienis > JAV

Witkoffas: Putinas yra pasirengęs taikai

2025-08-27 07:46

JAV prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Steve‘as Witkoffas pareiškė, kad šią savaitę Niujorke susitiks su Ukrainos atstovais, rašo „Unian“.

Steve‘as Witkoffas (nuotr. SCANPIX)

0

„Šią savaitę susitinku su ukrainiečiais. Susitiksiu su jais Niujorke, ir tai yra svarbus signalas. Mes kasdien bendraujame su rusais“, – sakė jis.

„Ant stalo yra taikos pasiūlymas“

S. Witkoffas taip pat pridūrė, kad Vladimiras Putinas yra pasirengęs taikai.

„Be abejo. Ant stalo yra taikos pasiūlymas. Tikimės, kad jis laikysis savo pažado“, – teigė jis.

Volodymyras Zelenskis, Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis paskelbė, kur siūlo surengti taikos derybas su Rusija (4)
Alexander'as Stubbas BNS Foto
Suomijos prezidentas įvardijo, kas gali priversti Putiną imtis taikos: jie greičiausiai ne Vakaruose (8)
Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas 2017 m. (nuotr. SCANPIX)
WSJ: Atėjo laikas Trumpui panaudoti savo veiksmingiausią strategiją prieš Putiną (9)
Volodymyras Zelenskis, Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas: „Nenoriu užsidirbti iš Ukrainos, noriu, kad baigtųsi karas“ (11)

