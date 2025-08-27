Witkoffas: Putinas yra pasirengęs taikai

„Šią savaitę susitinku su ukrainiečiais. Susitiksiu su jais Niujorke, ir tai yra svarbus signalas. Mes kasdien bendraujame su rusais“, – sakė jis.
„Ant stalo yra taikos pasiūlymas“
S. Witkoffas taip pat pridūrė, kad Vladimiras Putinas yra pasirengęs taikai.
„Be abejo. Ant stalo yra taikos pasiūlymas. Tikimės, kad jis laikysis savo pažado“, – teigė jis.
