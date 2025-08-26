WSJ: Atėjo laikas Trumpui panaudoti savo veiksmingiausią strategiją prieš Putiną

Anksčiau D. Trumpas pareiškė, kad prezidentas Joe Bidenas „neleido Ukrainai atsakyti, tik gintis“. Šis pareiškimas, regis, aiškiai rodė, jog JAV gali leisti Ukrainai naudoti daugiau amerikietiškų raketų, kad būtų galima sunaikinti daugiau taikinių giliai Rusijos teritorijoje.
Toks žingsnis galėtų padidinti spaudimą Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui ir priversti jį sėsti prie derybų stalo.
Vis dėlto vėliau „The Wall Street Journal“ pranešė, kad Pentagonas uždraudė Ukrainai naudoti amerikietiškus ginklus tokiems tolimiems smūgiams.
„Atrodo, kad veto yra paskutinis Pentagono strateginio skyriaus vadovo Elbridge‘o Colby šedevras... Kas iš tiesų yra pagrindinis JAV politikos dėl Ukrainos veikėjas? Ar šiam procesui vadovauja Trumpas, ar viceprezidento J. D. Vance‘o žmogus Pentagone?“, – klausia leidinys.
Plačiai reklamuotas viršūnių susitikimas Aliaskoje, panašu, nieko nedavė, išskyrus tai, kad V. Putinui buvo sudaryta galimybė išvengti tolesnio sankcijų spaudimo.
„Atėjo metas prieiti prie kitos strategijos“
Dabar D. Trumpas teigia, kad jam reikia dar dviejų savaičių apsispręsti, ką daryti, ir atsakomybę verčia abiem pusėms.
Tačiau, kaip pažymi straipsnio autoriai, V. Putino tikslas – sunaikinti laisvą Ukrainą, o šio konflikto neįmanoma išspręsti paprastais žemių mainais.
„Todėl D. Trumpo bandymas įtikinti V. Putiną siekti taikos žlugo, ir atėjo metas pereiti prie kitos strategijos, kurią JAV prezidentas jau sėkmingai taikė įvairiose šalyse“, – rašo „The Wall Street Journal“.
„Šiame etape Trumpas gali drąsiai pareikšti savo rinkėjams, kad jis iš visų jėgų bandė įtikinti Putiną siekti taikos. Bandymas žlugo. Kita strategija, kuri pasiteisino Trumpui kitose pasaulio dalyse, vadinasi „maksimalus spaudimas“. Norėdamas užbaigti karą, Trumpas turi įtikinti Putiną, kad jo tęsimas kainuoja pernelyg brangiai“, – teigiama straipsnyje.
