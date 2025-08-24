Politologas apie JAV derybas su Putinu: jeigu net rusų kalbos nemoki, neįsivaizduoju, ką galėtum pasiekti

Apie tai TV3 Žinių „Dienos komentare“ – pokalbis su Vytauto Didžiojo universiteto dėstytoju Šarūnu Liekiu.
Kaip jūs vertinate, ar D. Trumpui iš tikrųjų labai nepasisekė derybose su Vladimiru Putinu?
Iš vienos pusės, galime pasakyti, kad tikrai tų siektinų rezultatų, apie kuriuos buvo šnekama, nepavyko pasiekti. Derybos ir tikras rezultatas, ko gero, nusikėlė neapibrėžtam laikui į priekį, ko ir siekia V. Putinas, kadangi vis tiek karinė iniciatyva yra jo rankose ir jis supranta, kad šią taktiką naudodamas, jis pasieks tuos rezultatas, kokių ir nori pasiekti.
Tačiau problema yra ne vien Vladimiras Putinas. Yra problema iš kitos pusės – Ukrainos visa administracija, pats prezidentas, kuris irgi priėmė pakankamai tokią, sakyčiau, strateginės ambivalencijos poziciją Jungtinių Amerikos Valstijų atžvilgiu. Iš vienos pusės Trumpas įgarsino savo pageidavimus ir lūkesčius, pradėjo kalbėti apie keitimąsi teritorijom. Bet to paties iš Zelenskio neišgirdome.
Dar vieną aspektą norėjau pabrėžti, tai tas derybininko faktorius – Donaldo Trumpo pasiuntinys Steve'as Witkoffas yra derybininkas iš verslo pasaulio ir nepanašu, kad jis dirba su rimta komanda, kuri žinotų, galų gale, rusų kalbą. Važinėti į Maskvą ir jeigu netgi rusų kalbos nemoki, nelabai aš įsivaizduoju, kad ten kažką galėtum pasiekti.
Kalbant apie Trumpo pasiekimus derybose su Vladimiru Putinu. Buvo kalba apie susitikimą su Zelenskiu. Paaiškėjo, kad Putinas neplanuoja susitikti su Zelenskiu. Tai apie ką Trumpas ten kalbasi su Putinu?
Apie tai, kas vyko Aliaskoje, mes nelabai žinome. Bet tai, ką mes matėm Vašingtone, tai Trumpas pabandė visus Europos septynių valstybių atstovus pritraukti prie savo realybės lygmens, pabandė jiems paaiškinti, kokia logika jis remiasi. Ir ta logika tikrai nebuvo visiems maloni. Matėsi netgi ir iš tos bendros fotografijos vaizdų, kad visų veidai buvo labai niūrūs.
Akivaizdu, kad JAV toliau nėra linkusios dalyvauti Ukrainos konflikte. Trumpas neturi svertų nei Rusijai, nei Ukrainai dabartinėje situacijoje. Ir ką jis dabar bando daryti? Tai jis paskutiniu momentu bando tiesiog iš tos situacijos uždirbti, ta prasme, bandydamas nukreipti visą europiečių dėmesį į Ukrainą. Ir tiesiog pasipelnyti iš šitos situacijos, kitaip sakant, susigrąžinti dalį tų investicijų, kurios buvo padarytos Baideno laikais. Akivaizdu, kad jis neprieštarauja įtakos zonų formavimusi, tarptautinių įtakos zonų formavimusi, kas JAV hegemono laikais buvo sunkiai įsivaizduojama.
Visą pokalbį išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.