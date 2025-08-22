Lukašenka neatsidžiaugia anekdotu, kurį pasakė Trumpui

Kaip skelbia baltarusių agentūra „Belta“, A. Lukašenka gyrėsi savo pokalbiu su D. Trumpu. Esą pokalbio metu nutrūko ryšys, o kai ryšys atsirado, A. Lukašenka pasakė juokelį.
„Aš sakau: „Donaldai, kažkokie priešai įsikišo į mūsų pokalbį“, – pasakoja jis.
Jų pokalbis vyko prieš aukščiausiojo lygio susitikimą Aliaskoje.
„Puikiai pasikalbėjau su labai gerbiamu Baltarusijos prezidentu Aliaksandru Lukašenka“, – rašė D. Trumpas, nurodydamas, kad skambučio tikslas buvo padėkoti jam už kalinių paleidimą. „Aptarėme daug temų, įskaitant prezidento Vladimiro Putino vizitą Aliaskoje“, – tuomet rašė D. Trumpas.
„Tikiuosi ateityje susitikti su prezidentu Lukašenka. Dėkoju už dėmesį šiam reikalui!“, – pridūrė jis. A. Lukašenka yra artimas V. Putino sąjungininkas.
Plataus masto invazija į Ukrainą 2022 m. iš dalies buvo pradėta iš Baltarusijos teritorijos, o V. Putinas yra dislokavęs Baltarusijoje taktinių branduolinių ginklų.
