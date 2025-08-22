Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Lukašenka neatsidžiaugia anekdotu, kurį pasakė Trumpui

2025-08-22 14:44
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-22 14:44

Autoritarinis Baltarusijos lyderis Aliaksandras Lukašenka giriasi juokeliu, kurį sugalvojo pasakyti Donaldui Trumpui.

A. Lukašenka (nuotr. SCANPIX)

Autoritarinis Baltarusijos lyderis Aliaksandras Lukašenka giriasi juokeliu, kurį sugalvojo pasakyti Donaldui Trumpui.

5

Kaip skelbia baltarusių agentūra „Belta“, A. Lukašenka gyrėsi savo pokalbiu su D. Trumpu. Esą pokalbio metu nutrūko ryšys, o kai ryšys atsirado, A. Lukašenka pasakė juokelį.

„Aš sakau: „Donaldai, kažkokie priešai įsikišo į mūsų pokalbį“, – pasakoja jis.

Jų pokalbis vyko prieš aukščiausiojo lygio susitikimą Aliaskoje.

„Puikiai pasikalbėjau su labai gerbiamu Baltarusijos prezidentu Aliaksandru Lukašenka“, – rašė D. Trumpas, nurodydamas, kad skambučio tikslas buvo padėkoti jam už kalinių paleidimą. „Aptarėme daug temų, įskaitant prezidento Vladimiro Putino vizitą Aliaskoje“, – tuomet rašė D. Trumpas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

 „Tikiuosi ateityje susitikti su prezidentu Lukašenka. Dėkoju už dėmesį šiam reikalui!“, – pridūrė jis. A. Lukašenka yra artimas V. Putino sąjungininkas.

Plataus masto invazija į Ukrainą 2022 m. iš dalies buvo pradėta iš Baltarusijos teritorijos, o V. Putinas yra dislokavęs Baltarusijoje taktinių branduolinių ginklų.

Plataus masto invazija į Ukrainą 2022 m. iš dalies buvo pradėta iš Baltarusijos teritorijos, o V. Putinas yra dislokavęs Baltarusijoje taktinių branduolinių ginklų.

Nu va
Nu va
2025-08-22 14:50
Po Aliaskos Trumpui teko pasiderinti ir su Lukašenka.
Atsakyti
