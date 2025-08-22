Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Prieš kitų metų rinkimus Teksaso ir Kalifornijos valstijos skuba perbraižyti rinkimų žemėlapius

2025-08-22 12:27 / šaltinis: BNS
2025-08-22 12:27

Respublikonų kontroliuojamas Teksasas ir demokratų valdoma Kalifornija kuria naujus rinkiminių teritorijų žemėlapius, siekdami pakreipti kitų metų JAV kadencijos vidurio rinkimų rezultatus savo naudai.

JAV vėliava (nuotr. SCANPIX)

Respublikonų kontroliuojamas Teksasas ir demokratų valdoma Kalifornija kuria naujus rinkiminių teritorijų žemėlapius, siekdami pakreipti kitų metų JAV kadencijos vidurio rinkimų rezultatus savo naudai.

0

Tokioms kovoms tarp dviejų didžiausių šalies valstijų postūmį davė prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) siekis apsaugoti minimalią respublikonų daugumą JAV Atstovų Rūmuose ir išvengti galimybės nuo 2027 metų įklimpti į Demokratų partijos inicijuojamus tyrimus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Teksasas, spaudžiamas D. Trumpo, pirmas ėmėsi veiksmų kovoje, kuri, kaip perspėja demokratijos aktyvistai, gali apimti visą šalį. Trečiadienį valstijos parlamentas patvirtino naujas Kongreso rinkimų apygardų ribas, dėl kurių tikriausiai atsiras penkios papildomos respublikonų apygardos.

Tikimasi, kad penktadienį valstijos Senatas uždegs žalią šviesą įstatymo projektui ir nusiųs jį pasirašyti gubernatoriui Gregui Abbottui (Gregui Abotui).

Kalifornijos gubernatorius Gavinas Newsomas (Gevinas Niusomas) – ankstyvas favoritas tapti demokratų kandidatu 2028-ųjų prezidento rinkimuose – atsakė savu nauju žemėlapio planu. Pagal jį greičiausiai būtų sukurta atsvara Teksasui ir atsirastų penkios papildomos demokratų vietos.

Ketvirtadienį valstijos įstatymų leidžiamoji valdžia didžiule balsų persvara pritarė šiam planui. Kalifornijos Atstovų rūmuose ir Senate demokratai turi triuškinamą daugumą.

Dabar rinkėjų bus klausiama, ar jie nori laikinai perbraižyti rinkimų apygardų ribas iki 2030 metų imtinai.

Teksaso Atstovų rūmai patvirtino naujas apygardų ribas po dvi savaites trukusios dramos, kurią sukėlė iš valstijos pabėgę demokratai, siekę užblokuoti balsavimą ir atkreipti visos šalies dėmesį į šališko apygardų perskirstymo problemą.

Perskirstymas paprastai vyksta kartą per dešimtmetį, atsižvelgiant į naujausio gyventojų surašymo metu užfiksuotus gyventojų skaičiaus pokyčius.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
JAV teisėja nurodė išardyti Donaldo Trumpo „Aligatorių Alkatrasą“

