Vokietijoje tarnybos metu nušautas policininkas

Plėšikas per susišaudymą taip pat buvo sužeistas. Jis dar bandė sprukti, tačiau buvo sulaikytas ir nuvežtas į ligoninę.
Pasak leidinio „Bild“, užpuolikas per degalinės apiplėšimą buvo ginkluotas peiliu.
Saro krašto vidaus reikalų ministras Rheinholda Jostas pareiškė, kad gedi „mūsų jauno kolegos, kuris žuvo Fiolklingene rūpindamasis mūsų saugumu“, ir pareiškė užuojautą jo šeimai, draugams bei kolegoms. Kartu jis pažadėjo, kad incidentas bus kruopščiai ištirtas. Žuvusiam pareigūnui buvo 34 metai.
