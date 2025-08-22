Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Vokietijoje tarnybos metu nušautas policininkas

2025-08-22 09:22 / šaltinis: ELTA
2025-08-22 09:22

Vokietijos Saro krašte po degalinės apiplėšimo nušautas policininkas. Pasak žemės policijos direkcijos, pareigūnai po „Aral“ degalinės užpuolimo Fiolklingene ketvirtadienio vakarą persekiojo nusikaltėlį pėsčiomis. Įvykus susistumdymui, šis iš vieno policininko atėmė tarnybinį ginklą ir paleido šūvius bei vieną policininką mirtinai sužeidė.

Vokeitija

0

Plėšikas per susišaudymą taip pat buvo sužeistas. Jis dar bandė sprukti, tačiau buvo sulaikytas ir nuvežtas į ligoninę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak leidinio „Bild“, užpuolikas per degalinės apiplėšimą buvo ginkluotas peiliu.

Saro krašto vidaus reikalų ministras Rheinholda Jostas pareiškė, kad gedi „mūsų jauno kolegos, kuris žuvo Fiolklingene rūpindamasis mūsų saugumu“, ir pareiškė užuojautą jo šeimai, draugams bei kolegoms. Kartu jis pažadėjo, kad incidentas bus  kruopščiai ištirtas. Žuvusiam pareigūnui buvo 34 metai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

