TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Mįslingas įvykis karvių fermoje: rasti 6 negyvi žmonės

2025-08-22 09:11 / šaltinis: tv3.lt / aut.
JAV, Kolorado pieno ūkyje buvo rasti šeši žmonių kūnai, rašo „Sky news“. Dar trys žmonės paguldyti į ligoninę.

Vietos valdžios institucijos sako, kad tikriausiai įvyko incidentas su nuodingomis dujomis.

Visi negyvi vyrai buvo ispanų kilmės.

Incidentas įvyko „Prospect Valley Dairy“ fermoje, esančioje netoli Keenesburgo.

Pranešama, kad incidentas įvyko uždaroje patalpoje. Pareigūnai sako, kad įvykis atrodo kaip nelaimingas atsitikimas.

Kol kas nėra skelbiama, kokioje tiksliai ūkio vietoje buvo rasti kūnai.

Tarnybos atlieka tyrimą.

