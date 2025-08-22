Mįslingas įvykis karvių fermoje: rasti 6 negyvi žmonės

Vietos valdžios institucijos sako, kad tikriausiai įvyko incidentas su nuodingomis dujomis.
Visi negyvi vyrai buvo ispanų kilmės.
Incidentas įvyko „Prospect Valley Dairy“ fermoje, esančioje netoli Keenesburgo.
Pranešama, kad incidentas įvyko uždaroje patalpoje. Pareigūnai sako, kad įvykis atrodo kaip nelaimingas atsitikimas.
Kol kas nėra skelbiama, kokioje tiksliai ūkio vietoje buvo rasti kūnai.
Tarnybos atlieka tyrimą.
