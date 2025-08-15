Trumpas kalbėjosi su Lukašenka: koks skambučio tikslas?

„Puikiai pasikalbėjau su labai gerbiamu Baltarusijos prezidentu Aliaksandru Lukašenka“, – rašė D. Trumpas, nurodydamas, kad skambučio tikslas buvo padėkoti jam už kalinių paleidimą.
„Aptarėme daug temų, įskaitant prezidento Vladimiro Putino vizitą Aliaskoje“, – rašė D. Trumpas.
„Tikiuosi ateityje susitikti su prezidentu Lukašenka. Dėkoju už dėmesį šiam reikalui!“, – pridūrė jis.
A. Lukašenka yra artimas V. Putino sąjungininkas. Plataus masto invazija į Ukrainą 2022 m. iš dalies buvo pradėta iš Baltarusijos teritorijos, o V. Putinas yra dislokavęs Baltarusijoje taktinių branduolinių ginklų.
Kremlius: Trumpas pasitiks Putiną prie lėktuvo Aliaskoje
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasitiks savo kolegą iš Rusijos Vladimirą Putiną prie jo lėktuvo, kai jis vėliau penktadienį nusileis Aliaskoje, pranešė Kremlius.
„Lygiai 11 val. vietos laiku (22 val. Lietuvos laiku) prezidentas turėtų nusileisti. Prezidentas D. Trumpas pasitiks jį prie lėktuvo“, – valstybinei žiniasklaidai pareiškė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, kuris kalbėjo prieš V. Putinui išvykstant į Aliaską.
V. Putinas ir D. Trumpas pirmą kartą nuo 2022 m. vasario mėnesį inicijuotos invazijos į Ukrainą pradžios asmeniškai susitiks karinėje bazėje Ankoridže. Manoma, kad didžiausias dėmesys diskusijose bus skiriamas galimiems būdams nutraukti ugnį.
