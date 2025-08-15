Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Trumpas kalbėjosi su Lukašenka: koks skambučio tikslas?

2025-08-15 17:32 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Andresa Repšytė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-15 17:32

JAV prezidentas Donaldas Trumpas prieš aukščiausiojo lygio susitikimą su Rusijos lyderiu Vladimiru Putinu Aliaskoje telefonu kalbėjosi su pagrindiniu jo sąjungininku – Baltarusijos prezidentu Aliaksandru Lukašenka, praneša CNN.

Trumpas kalbėjosi su Lukašenka: koks skambučio tikslas? (nuotr. SCANPIX)
17

„Puikiai pasikalbėjau su labai gerbiamu Baltarusijos prezidentu Aliaksandru Lukašenka“, – rašė D. Trumpas, nurodydamas, kad skambučio tikslas buvo padėkoti jam už kalinių paleidimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Aptarėme daug temų, įskaitant prezidento Vladimiro Putino vizitą Aliaskoje“, – rašė D. Trumpas.

„Tikiuosi ateityje susitikti su prezidentu Lukašenka. Dėkoju už dėmesį šiam reikalui!“, – pridūrė jis.

A. Lukašenka yra artimas V. Putino sąjungininkas. Plataus masto invazija į Ukrainą 2022 m. iš dalies buvo pradėta iš Baltarusijos teritorijos, o V. Putinas yra dislokavęs Baltarusijoje taktinių branduolinių ginklų.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

Kremlius: Trumpas pasitiks  Putiną prie lėktuvo Aliaskoje

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasitiks savo kolegą iš Rusijos Vladimirą Putiną prie jo lėktuvo, kai jis vėliau penktadienį nusileis Aliaskoje, pranešė Kremlius.

„Lygiai 11 val. vietos laiku (22 val. Lietuvos laiku) prezidentas turėtų nusileisti. Prezidentas D. Trumpas pasitiks jį prie lėktuvo“, – valstybinei žiniasklaidai pareiškė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, kuris kalbėjo prieš V. Putinui išvykstant į Aliaską.

V. Putinas ir D. Trumpas pirmą kartą nuo 2022 m. vasario mėnesį inicijuotos invazijos į Ukrainą pradžios asmeniškai susitiks karinėje bazėje Ankoridže. Manoma, kad didžiausias dėmesys diskusijose bus skiriamas galimiems būdams nutraukti ugnį.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

