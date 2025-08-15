Į Aliaską vykstantis Putinas sustojo Rusijos Tolimuosiuose Rytuose

Magadanas, skrendant lėktuvu, yra maždaug už 6 000 km į rytus nuo Maskvos. Retai apgyvendinta teritorija prie Ochotsko jūros turi liūdną įvaizdį kaip lagerių ir kalėjimų vieta. Ji šiandien gyvena iš kalnakasybos ir žvejybos. V. Putinas srities sostinėje Magadane turėjo aplankyti fabriką, sporto ir kultūros centrus, pranešė valstybinė naujienų agentūra TASS.
Iš Magadano iki Ankoridžo, didžiausio JAV Aliaskos valstijos miesto, yra daugiau kaip 3 000 km. Čia 22.30 val. Lietuvos laiku numatytas D. Trumpo ir V. Putino susitikimas, kuriame pirmiausiai bus kalbama apie karą Ukrainoje.
