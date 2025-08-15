Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Į Aliaską vykstantis Putinas sustojo Rusijos Tolimuosiuose Rytuose

2025-08-15 15:32 / šaltinis: ELTA
2025-08-15 15:32

 Į viršūnių susitikimą su JAV prezidentu Donaldu Trumpu Aliaskoje vykstantis Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas sustojo Magadano srityje Rusijos Tolimuosiuose Rytuose. Kremliaus vadovas per tokias tolimas keliones pasinaudoja proga pasirūpinti Rusijos regionais, sakė jo atstovas Dmitrijus Peskovas.

Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)

 Į viršūnių susitikimą su JAV prezidentu Donaldu Trumpu Aliaskoje vykstantis Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas sustojo Magadano srityje Rusijos Tolimuosiuose Rytuose. Kremliaus vadovas per tokias tolimas keliones pasinaudoja proga pasirūpinti Rusijos regionais, sakė jo atstovas Dmitrijus Peskovas.

4

Magadanas, skrendant lėktuvu, yra maždaug už 6 000 km į rytus nuo Maskvos. Retai apgyvendinta teritorija prie Ochotsko jūros turi liūdną įvaizdį kaip lagerių ir kalėjimų vieta. Ji šiandien gyvena iš kalnakasybos ir žvejybos. V. Putinas srities sostinėje Magadane turėjo aplankyti fabriką, sporto ir kultūros centrus, pranešė valstybinė naujienų agentūra TASS.

Iš Magadano iki Ankoridžo, didžiausio JAV Aliaskos valstijos miesto, yra daugiau kaip 3 000 km. Čia 22.30 val. Lietuvos laiku numatytas D. Trumpo ir V. Putino susitikimas, kuriame pirmiausiai bus kalbama apie karą Ukrainoje.

