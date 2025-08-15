Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis apie Trumpo ir Putino susitikimą: „Statymai tikrai dideli“

2025-08-15 16:45
Autorius(-ė) Andresa Repšytė
šaltinis: BNS ir tv3.lt / parengė:
2025-08-15 16:45

Šiandien įvyksiantis JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino susitikimas gali atverti galimybę pasiekti taiką kare Ukrainoje.

Zelenskis apie Trumpo ir Putino susitikimą: „Statymai tikrai dideli“ (nuotr. SCANPIX)

Šiandien įvyksiantis JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino susitikimas gali atverti galimybę pasiekti taiką kare Ukrainoje.

Tai pranešė „RBK–Ukraina“, remdamasi Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pranešimu „Telegram“.

Pasak V. Zelenskio, jis jau laukia žvalgybos pranešimų apie dabartinius Rusijos planus ir pasirengimą aukščiausiojo lygio susitikimui Aliaskoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Statymai tikrai dideli. Svarbiausia, kad šis susitikimas atvers galimybę realiai siekti sąžiningos taikos ir vadovų pokalbio trišaliu formatu: Ukraina, Jungtinės Valstijos ir Rusijos pusė. Atėjo laikas užbaigti karą, o Rusija turi imtis atitinkamų žingsnių“, – kalbėjo Ukrainos prezidentas.

 Jis taip pat pridūrė, kad Ukraina tikisi Jungtinių Valstijų ir yra pasirengusi dirbti kuo produktyviau.

Donaldas Trumpas prieš susitikimą su Vladimiru Putinu kalba apie jųdviejų pagarbą vienas kitam

Į Aliaskoje dėl Ukrainos rengiamą susitikimą su Rusijos vadovu vykstantis JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pareiškė, kad jis ir Vladimiras Putinas gerbia vienas kitą.

„Jis sumanus vyrukas. Jis tai daro jau ilgą laiką, bet aš taip pat... Mes esame prezidentai. Mes sutariame. Mudviejų pagarba vienas kitam yra didelė“, – lėktuve „Air Force One“ skrydžio į Ankoridžą metu žurnalistams sakė D. Trumpas.

Šis susitikimas, kuriame bus aptarti karo Ukrainoje sprendimo būdai, bus pirmosios pareigas einančių JAV ir Rusijos prezidentų derybos nuo 2021 metų ir vyks D. Trumpui bandant tarpininkauti, kad baigtųsi beveik pusketvirtų metų trunkantis Rusijos puolimas Ukrainoje.

Prieš sėsdamas į prezidentinį lėktuvą „Air Force One“, kurio laukia beveik septynių valandų skrydis į Ankoridžą, D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė: „DAUG PASTATYTA ANT KORTOS“.

D. Trumpas anksčiau sakė, kad Rusijai grėstų griežtos pasekmės, jei V. Putinas po penktadienio susitikimo nesutiks nutraukti karo, tačiau išsamiau nepaaiškino, ką turėjo omenyje. 

Ketvirtadienį jis tvirtino nesileisiąs bauginamas V. Putino.

„Aš esu prezidentas, ir jis su manimi nepajuokaus“, – tvirtino D. Trumpas žurnalistams Baltuosiuose rūmuose.

„Per pirmąsias dvi, tris, keturias ar penkias minutes (...) suprasiu, ar mūsų susitikimas bus geras, ar blogas“, – sakė JAV lyderis.

„Jei tai bus blogas susitikimas, jis baigsis labai greitai, o jei tai bus geras susitikimas, labai greitai pasieksime taiką“, – kalbėjo D. Trumpas, kuris sakė, kad esama 25 proc. nesėkmės tikimybės.

D. Trumpas praeityje yra reiškęs susižavėjimą V. Putinu ir sulaukė plačios kritikos po 2018 metais Helsinkyje vykusio viršūnių susitikimo, kuriame jis, regis, sutiko su Rusijos paneigimais dėl amerikiečių žvalgybos informacijos apie Maskvos kišimąsi į JAV rinkimus.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nebuvo pakviestas į Aliaskos viršūnių susitikimą, kurį jis pasmerkė kaip atlygį V. Putinui, ir atmetė D. Trumpo raginimus atiduoti teritoriją.

D. Trumpas pažadėjo nesudaryti jokio susitarimo su V. Putinu vienas ir sakė, kad tikisi surengti trišalį viršūnių susitikimą su V. Zelenskiu, galbūt iškart po derybų Aliaskoje.

„Antrasis susitikimas bus labai, labai svarbus, nes tai bus susitikimas, kuriame jie pasieks susitarimą. Ir aš nenoriu vartoti žodžio „skaldyti“. Bet žinote, tam tikra prasme tai nėra blogas terminas“, – „Fox News Radio“ sakė D. Trumpas.

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas) savo ruožtu žurnalistams sakė, kad bet koks būsimas susitarimas taip pat privalo užtikrinti saugumo garantijas Ukrainai.

Tačiau D. Trumpas anksčiau palaikė Rusijos poziciją, kad Ukraina negali tapti NATO nare.

