TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkija sako sužlugdžiusi kibernetinę ataką prieš vieno didelio miesto vandens ir nuotekų sistemą

2025-08-15 14:01 / šaltinis: BNS
2025-08-15 14:01

 Lenkija sužlugdė kibernetinę ataką prieš vieno didelio miesto vandens ir nuotekų sistemą, ketvirtadienį pareiškė vicepremjeras Krzysztofas Gawkowskis, pridurdamas, kad kibernetinis karas su Rusija tęsiasi.

Kibernetinė ataka

0

„Paskutinę minutę mums pavyko užtikrinti, kad prasidėjus atakai, mūsų (saugumo) tarnybos apie ją sužinojo ir mes viską sustabdėme. Mums pavyko ją sušvelninti“, – portalui „Onet“ sakė K. Gawkowskis, kalbėdamas apie trečiadienio ataką.

„Vakar buvo įmanoma atsidurti tokioje situacijoje, kai vienas iš didesnių miestų būtų likęs be vandens“, – pridūrė jis, atsisakydamas įvardyti minėtą miestą, kad „nekurstytų žmonių emocijų“.

K. Gawkowskis, kuris taip pat yra Lenkijos skaitmeninių reikalų ministras, nenurodė, kas galėtų būti išpuolio vykdytojai, tačiau įraše socialiniame tinkle „X“ jis užsiminė apie Rusijos priešiškumą.

„Į Varšuvą neatskris jokie Rusijos lėktuvai, neįvažiuos tankai – vietoj to pasirodys jų skaitmeniniai atitikmenys“, – rašė jis.

„Pirmasis tokio išpuolio etapas gali apimti bandymus atkirsti mus nuo vandens, dujų ir elektros tiekimo, paralyžiuoti ryšius arba sustabdyti logistiką“, – pridūrė vicepremjeras.

Pasak K. Gawkowskio, Lenkija, kuri daug investuoja į kibernetinį saugumą, šiuo metu užkerta kelią 99 proc. kibernetinių atakų.

Trečiadienį Lenkijos nacionalinė prokuratūra paskelbė, kad pateikė kaltinimus trims lenkams ir trims baltarusiams, įtariamiems sabotažu „užsienio žvalgybos tarnybų“ vardu.

Tą pačią dieną taip pat buvo sulaikytas Ukrainos pilietis, kaltinamas sabotažo veiksmais buvus „užverbuotam užsienio tarnybų“, pranešė ministras pirmininkas Donaldas Tuskas.

Praėjusį mėnesį D. Tuskas žurnalistams sakė, kad Lenkija iki šiol sulaikė 32 asmenis, įtariamus „bendradarbiavimu su Rusijos žvalgybos tarnybomis“.

