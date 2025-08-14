Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Ministras: Lenkijoje kasdien fiksuojama 300 rusų kibernetinių atakų

2025-08-14 20:52 / šaltinis: ELTA
2025-08-14 20:52

Lenkija kasdien vidutiniškai patiria 300 rusų kibernetinių atakų, duodamas interviu Didžiosios Britanijos dienraščiui „The Times“ sakė skaitmeninių reikalų ministras Krzysztofas Gawkowskis.

Lenkija kasdien vidutiniškai patiria 300 rusų kibernetinių atakų, duodamas interviu Didžiosios Britanijos dienraščiui „The Times“ sakė skaitmeninių reikalų ministras Krzysztofas Gawkowskis.

0

Ketvirtadienį publikuotame interviu K. Gawkowskis sakė, kad 2025 m. Rusų karinė žvalgyba GRU ėmė triskart intensyviau pulti Lenkijos infrastruktūrą ir jos darbuotojus. Praėjusiais metais užfiksuota daugiau nei 100 000 bandymų įsilaužti į kompiuterių tinklus. Ministras pridūrė, kad ateityje tokios atakos gali būti vykdomos sistemingai, siekiant visoje šalyje sutrikdyti vandens ar elektros tiekimą, patikindamas, kad Lenkija tokiems išbandymams yra pasirengusi.

Jis taip pat sakė, kad Lenkijos karinė kontržvalgyba neseniai padėjo Jungtinei Karalystei ir JAV aptikti su GRU susijusį programišių padalinį, sukūrusį sudėtingą kenkėjišką programinę įrangą prisijungimo prie „Microsoft“ paskyrų duomenims vogti.

Dienraštis „The Times“ rašė, kad nors Lenkija yra artimiausia Vašingtono sąjungininkė Europoje, ji nesutaria su JAV dėl jos planų įvesti skaitmeninių paslaugų mokestį tokioms bendrovėms kaip „Amazon“, „Google“ ir „Meta“. Anot K. Gawkowskio, nepaisant to, kad Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pasitraukė iš visos ES mastu parengtų planų, jo šalies vyriausybė tęs darbus šioje srityje, nes būtina kovoti už lygybę prieš įstatymą ir mokesčių lygybę Lenkijoje. Ministras sukritikavo U. von der Leyen sprendimą, pavadindamas jį didžiule klaida.

Komentuodamas grasinimus Lenkijoje išjungti socialinių tinklų platformą „X“, kai jos dirbtinio intelekto pokalbių robotas „Grokas“ paskelbė vulgarių įrašų apie ministrą pirmininką Donaldą Tuską, K. Gawkowskis sakė, kad žodžio laisvė negali viršyti įstatymų nustatytų ribų. Jo nuomone, valstybė suinteresuota uždaryti tokias platformas, kurios pažeidžia šiuos įstatymus. Ministras pridūrė, kad paprašė Europos Komisijos skirti baudų, kurių dydis siekia milijonus eurų.

