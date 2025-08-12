Lenkija deportuos 57 ukrainiečius po skandalingo koncerto

Rugpjūčio 9 d. Makso Koržo koncerte buvo pastebėti žmonės su raudonai juoda vėliava, kuri asocijuojasi su Ukrainos sukilėlių armija (UPA) ir Ukrainos nacionalistų organizacija (OUN). 1943 m. jie dalyvavo masinėse lenkų žudynėse. Lenkijos valdžia pripažino šiuos įvykius, žinomus kaip Volynės žudynės, genocidu.
Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pažymėjo, kad Lenkijoje „negali būti leidžiama kurstyti antiukrainietiškų nuotaikų“. „Taip pat, kaip Ukrainos valdžia turi stebėti, kad niekam Ukrainoje ar Lenkijoje nešautų į galvą, kad ukrainiečiai darytų kokius nors nereikalingus antipilietiškus gestus“, – sakė D. Tuskas.
Antradienį socialiniuose tinkluose D. Tuskas rašė: „Karas Ukrainoje artėja prie pabaigos, todėl Rusija daro viską, kad pasėtų nesantaiką tarp Kyjivo ir Varšuvos. Antilenkiški ukrainiečių išsišokimai, kurstantys prieš Ukrainą nukreiptus veiksmus yra Putino scenarijus, kurį įgyvendina užsienio agentai ir vietiniai idiotai. Visada tie patys.“
Vėliau vienas iš neleistiną stadione vėliavą demonstravęs ukrainietis lenkų kalba atsiprašė jį priėmusios šalies žmonių dėl savo elgesio. Tikino, kad norėjo tik pagerbti Ukrainos fronte nuo Rusijos agresijos ginančius savo tautiečius ir neatsižvelgė į istorinį vėliavos kontekstą.
Baltarusių atlikėjo Makso Koržo, kuris dainuoja rusų kalba, koncerte Varšuvoje buvo apie 50 tūkst. žmonių. Policija sulaikė daugiau nei 100 chaosą stadione rengusių jaunuolių.
37 sulaikytiesiems pareikšti kaltinimai pagal administracinius straipsnius, 72 – pagal baudžiamuosius. Jie kaltinami narkotikų laikymu, apsaugos darbuotojų užpuolimu, neteisėtu patekimu į masinio renginio teritoriją, taip pat tuo, kad kai kurie iš jų į stadioną įnešė pirotechnikos priemones.
