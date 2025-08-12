Kalendorius
Rugpjūčio 12 d., antradienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkija deportuos 57 ukrainiečius po skandalingo koncerto

2025-08-12 16:16 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-12 16:16

Lenkija išsiųs 57 ukrainiečius ir šešis baltarusius po masinių neramumų per atlikėjo Maks Korž koncertą Varšuvoje. Be chaoso stadione lenkus labiausiai papiktino vieno ukrainiečio išskleista Ukrainos sukilėlių armijos vėliava, turinti istorinių pėdsakų vietos gyventojų atmintyje.

Lenkija deportuos 57 ukrainiečius po skandalingo koncerto (nuotr. gamintojo)

Lenkija išsiųs 57 ukrainiečius ir šešis baltarusius po masinių neramumų per atlikėjo Maks Korž koncertą Varšuvoje. Be chaoso stadione lenkus labiausiai papiktino vieno ukrainiečio išskleista Ukrainos sukilėlių armijos vėliava, turinti istorinių pėdsakų vietos gyventojų atmintyje.

REKLAMA
0

Rugpjūčio 9 d. Makso Koržo koncerte buvo pastebėti žmonės su raudonai juoda vėliava, kuri asocijuojasi su Ukrainos sukilėlių armija (UPA) ir Ukrainos nacionalistų organizacija (OUN). 1943 m. jie dalyvavo masinėse lenkų žudynėse. Lenkijos valdžia pripažino šiuos įvykius, žinomus kaip Volynės žudynės, genocidu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pažymėjo, kad Lenkijoje „negali būti leidžiama kurstyti antiukrainietiškų nuotaikų“. „Taip pat, kaip Ukrainos valdžia turi stebėti, kad niekam Ukrainoje ar Lenkijoje nešautų į galvą, kad ukrainiečiai darytų kokius nors nereikalingus antipilietiškus gestus“, – sakė D. Tuskas.

REKLAMA
REKLAMA

Antradienį socialiniuose tinkluose D. Tuskas rašė: „Karas Ukrainoje artėja prie pabaigos, todėl Rusija daro viską, kad pasėtų nesantaiką tarp Kyjivo ir Varšuvos. Antilenkiški ukrainiečių išsišokimai, kurstantys prieš Ukrainą nukreiptus veiksmus yra Putino scenarijus, kurį įgyvendina užsienio agentai ir vietiniai idiotai. Visada tie patys.“

REKLAMA

Vėliau vienas iš neleistiną stadione vėliavą demonstravęs ukrainietis lenkų kalba atsiprašė jį priėmusios šalies žmonių dėl savo elgesio. Tikino, kad norėjo tik pagerbti Ukrainos fronte nuo Rusijos agresijos ginančius savo tautiečius ir neatsižvelgė į istorinį vėliavos kontekstą.

Baltarusių atlikėjo Makso Koržo, kuris dainuoja rusų kalba, koncerte Varšuvoje buvo apie 50 tūkst. žmonių. Policija sulaikė daugiau nei 100 chaosą stadione rengusių jaunuolių. 

37 sulaikytiesiems pareikšti kaltinimai pagal administracinius straipsnius, 72 – pagal baudžiamuosius. Jie kaltinami narkotikų laikymu, apsaugos darbuotojų užpuolimu, neteisėtu patekimu į masinio renginio teritoriją, taip pat tuo, kad kai kurie iš jų į stadioną įnešė pirotechnikos priemones.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų