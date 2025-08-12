Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkijos gynybos ministras: Varšuva planuoja tęsti savo ginkluotųjų pajėgų pertvarką

2025-08-12 10:01 / šaltinis: BNS
2025-08-12 10:01

Lenkijos gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas  pirmadienį pareiškė, kad Varšuva ketina tęsti ginkluotųjų pajėgų pertvarką. 

Lenkijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Lenkijos gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas  pirmadienį pareiškė, kad Varšuva ketina tęsti ginkluotųjų pajėgų pertvarką. 

0

„Joks sprendimas, net ir labiausiai trokštamas dėl ilgai lauktos taikos, negali susilpninti mūsų budrumo tiek kibernetinės erdvės, tiek Lenkijos ginkluotųjų pajėgų plėtros ir transformacijos srityje“, – nurodė ministras. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis taip pat nurodė, kad deda daug vilčių į JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Kremliaus šeimininko Vladimiro Putino susitikimą, kuris numatytas penktadienį Aliaskoje ir kurio metu bus bandoma susitarti dėl daugiau nei trejus metus trunkančios Maskvos invazijos į Ukrainą nutraukimo. 

Tačiau ministras pridūrė, kad tokiomis aplinkybėmis būtina stiprinti gynybos pastangas, nes Rusija ir jos sąjungininkės gali pasinaudoti šiuo laikotarpiu savo kariniams pajėgumams atkurti.

„Negalime sau leisti švaistyti šio laiko ir turime planą tokiai galimybei. Esame pasirengę“, – pareiškė gynybos ministras. 

Artėjantis D. Trumpo ir jo Rusijos kolegos Vladimiro Putino susitikimas sukėlė Europos lyderių susirūpinimą, kad galutiniame taikos susitarime Kyjivas būtų priverstas perleisti dalį teritorijos.

„Šiuo metu paliaubos yra arčiau nei bet kada anksčiau nuo konflikto pradžios“, – žurnalistams sakė W. Kosiniakas-Kamyszas.

Jis taip pat išreiškė viltį, kad kad penktadienį įvyksiantis susitikimas „turės teigiamą baigtį Europos, Ukrainos ir, svarbiausia, Lenkijos saugumui“.

