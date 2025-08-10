Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Donaldas Trumpas pakvietė naująjį Lenkijos prezidentą rugsėjį apsilankyti Baltuosiuose rūmuose

2025-08-10 11:03 / šaltinis: BNS
2025-08-10 11:03

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pakvietė naująjį Lenkijos vadovą Karolį Nawrockį rugsėjį apsilankyti Baltuosiuose rūmuose, šeštadienį nurodė jo administracijos vadovas. 

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pakvietė naująjį Lenkijos vadovą Karolį Nawrockį rugsėjį apsilankyti Baltuosiuose rūmuose, šeštadienį nurodė jo administracijos vadovas. 

0

„Prisaikdinimo dieną perduotame oficialiame sveikinimo laiške prezidentas Trumpas pakvietė prezidentą Nawrockį rugsėjo 3 dieną atvykti į Baltuosius rūmus oficialiam darbo susitikimui“, – socialiniame tinkle „X“ nurodė Pawelas Szafernakeris (Pavelas Šafernakeris). 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Dar vienas rinkimų kampanijos pažadas įgyvendintas pagal planą!“, – pridūrė jis. 

Dešiniojo sparno istorikas K. Nawrockis naujuoju Lenkijos prezidentu buvo prisaikdintas trečiadienį. 

Birželio pradžioje, po to kai K. Nawrockis laimėjo Lenkijos prezidento rinkimus, jis kalbėjosi su D. Trumpu ir pakvietė Baltųjų rūmų šeimininką atvykti į Lenkiją. Savo ruožtu JAV prezidentas atsakė tuo pačiu, pakviesdamas K. Nawrockį atvykti į Vašingtoną.

K. Nawrockis yra D. Trumpo gerbėjas ir yra sakęs, kad Lenkija turėtų sutelkti dėmesį į Europos santykių su JAV vadovu formavimą bei vadovavimą jiems.

K. Nawrockis susitiko su D. Trumpu Baltuosiuose rūmuose likus dviem savaitėms iki rinkimų ir tvirtino, kad D. Trumpas jam pasakė: „Tu laimėsi.“

Baltųjų rūmų išplatintose nuotraukose jiedu matyti keliantys nykščius.

Tąkart kai kurie valdančiajai koalicijai priklausantys įstatymų leidėjai apkaltino D. Trumpą kišimusi į Lenkijos rinkimus.

