Trumpas iš universiteto reikalauja 1 mlrd. JAV dolerių

Aukšto pareigūno teigimu, ši suma, kuri yra penkis kartus didesnė už tą, kurią po panašių federalinės valdžios kaltinimų antisemitizmu sutiko sumokėti Kolumbijos universitetas, „visiškai sunaikintų“ Kalifornijos universiteto sistemą.
Kalifornijos universiteto prezidentas Jamesas Millikenas, kuris prižiūri 10 universitetų, sudarančių Kalifornijos universiteto sistemą, įskaitant Los Andžele įsikūrusį UCLA, sakė, kad universiteto vadovybė penktadienį sulaukė reikalavimo sumokėti 1 milijardo dolerių baudą ir jį šiuo metu nagrinėja.
„Kaip valstybinis universitetas, esame mokesčių mokėtojų lėšų tvarkytojai, ir tokio masto suma visiškai sunaikintų didžiausią mūsų šalies valstybinio universiteto sistemą, taip pat padarytų didelę žalą mūsų studentams ir visiems Kalifornijos gyventojams“, – sakė jis.
„Visi šios didžios šalies amerikiečiai pasikliauja UCLA ir Kalifornijos universiteto sistemos atliekamu gyvybiškai svarbiu darbu, susijusiu su technologijomis ir medicinos terapija, kurios gelbsti gyvybes, skatina JAV ekonomiką ir užtikrina mūsų nacionalinį saugumą“, – pažymėjo J. Millikenas.
Penktadienį per spaudos konferenciją paklaustas apie D. Trumpo baudą, Kalifornijos gubernatorius Gavinas Newsomas, kuris taip pat yra Kalifornijos universiteto valdybos narys, sakė paduosiąs JAV prezidentą į teismą ir jį apkaltino bandymu užgniaužti akademinę laisvę.
„Jis mums pagrasino turto prievartavimu – milijardo dolerių bauda, jei nevykdysime jo nurodymų“, – sakė G. Newsomas.
„(Kalifornijos universiteto sistema yra – ELTA) viena iš priežasčių, kodėl Kalifornija yra JAV ekonomikos ramstis, viena iš priežasčių, kodėl turime daugiau mokslininkų, inžinierių, Nobelio premijos laureatų nei bet kuri kita šios šalies valstija“, – pabrėžė Kalifornijos gubernatorius.
Pasak žiniasklaidos pranešimų, valdžia nori gauti pinigus dalimis ir reikalauja, kad universitetas taip pat sumokėtų 172 mln. dolerių į fondą, skirtą kompensacijoms žydų studentams ir kitoms esą patirtos diskriminacijos aukoms.
Kalifornijos universiteto sistema, kurios padaliniai nuolat įtraukiami į geriausių JAV valstybinių universitetų sąrašą, jau ieško kelių spręsti problemą, atsiradusią dėl ankstesnio D. Trumpo administracijos sprendimo vien tik Kalifornijos universitetui Los Andžele įšaldyti daugiau nei pusę milijardo dolerių dotacijų medicinos ir gamtos mokslams.
Šis žingsnis primena Baltųjų rūmų taktiką, naudotą siekiant priversti Kolumbijos universitetą paklusti prezidento administracijos valiai. Panašia taktika D. Trumpo administracija šiuo metu mėgina priversti nusileisti ir Harvardo universitetą.
Su Kolumbijos universitetu pasiektas susitarimas, be kita ko, apima įsipareigojimą laikytis taisyklių, draudžiančių atsižvelgti į rasę priėmimo ar įdarbinimo metu. Šiam aspektui Kalifornijos gubernatorius negailėjo kritikos.
„Mes nebusime bendrininkais tokio pobūdžio akademinės laisvės ar šios išskirtinės viešosios institucijos puolime. Mes nesame tokie kaip kai kurios kitos institucijos, pasirinkusios kitą kelią“, – sakė G. Newsomas.
Palestiniečius palaikantys protestai 2024 m. įsiplieskė keliose dešimtyse JAV universitetų, policija ėmėsi griežtų priemonių, o studentų miesteliuose nuo Kolumbijos iki Kalifornijos universiteto Los Andžele kilo masiniai neramumai. Tuometinis prezidentas Joe Bidenas tada pareiškė, kad „turi būti palaikoma tvarka“.
Universitetai D. Trumpo akiratyje atsidūrė nuo tada, kai šis sausio mėnesį grįžo į Baltuosius rūmus.
Jo judėjimas „Padarykime Ameriką vėl didžią“ (angl. Make America Great Again, MAGA) akademinę bendruomenę laiko pernelyg liberalių pažiūrų elitu, priešiškai nusiteikusiu prieš D. Trumpo rėmėjų propaguojamą etninį nacionalizmą.
