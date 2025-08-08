Trumpas Baltuosiuose rūmuose surengs Armėnijos ir Azerbaidžano taikos viršūnių susitikimą

Apie susitikimą D. Trumpas ketvirtadienį paskelbė savo platformoje „Truth Social“, sakydamas, kad jame dalyvaus Azerbaidžano prezidentas Ilhamas Alijevas ir Armėnijos ministras pirmininkas Nikolas Pašinianas.
„Prezidentas Alijevas IR ministras pirmininkas Pašinianas susitiks su manimi Baltuosiuose rūmuose, kur vyks oficiali Taikos pasirašymo ceremonija“, – rašė D. Trumpas, daugiau informacijos nepateikdamas.
Tarp šių dviejų šalių tebetvyro didelė įtampa. 2023 m. autoritarinio I. Alijevo režimo valdomam ir daug naftos išteklių turinčiam Azerbaidžanui žaibiškai užpuolus savo kaimynę, Armėnija prarado ginčijamo Kalnų Karabacho regiono kontrolę.
Nuo to laiko Jerevanas susidūrė su rimta politine krize – iš Kalnų Karabacho į Armėniją buvo perkelta daugiau nei 100 000 etninių armėnų. Be to, Baku ir toliau darė karinį spaudimą Jerevanui.
D. Trumpas taip pat pareiškė, kad Jungtinės Valstijos pasirašys dvišalius susitarimus su abiem šalimis, siekdamos išnaudoti ekonomines galimybes ir „visiškai atskleisti šio Pietų Kaukazo regiono potencialą“.
JAV prezidentas rašė, kad daugelis lyderių bandė užbaigti šį konfliktą, tačiau „kol kas nesėkmingai, o dabar reikės padėkoti „TRUMPUI“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!