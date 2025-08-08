Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas Baltuosiuose rūmuose surengs Armėnijos ir Azerbaidžano taikos viršūnių susitikimą

2025-08-08 06:29 / šaltinis: ELTA
2025-08-08 06:29

JAV prezidentas penktadienį paskelbė apie planus Baltuosiuose rūmuose surengti ilgamečių priešių – Armėnijos ir Azerbaidžano „taikos viršūnių susitikimą“.

Keisti Trumpo pasisakymai kelia naujų klausimų: „Tai, ką matome, dar tik pradžia“ (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas penktadienį paskelbė apie planus Baltuosiuose rūmuose surengti ilgamečių priešių – Armėnijos ir Azerbaidžano „taikos viršūnių susitikimą".

0

Apie susitikimą D. Trumpas ketvirtadienį paskelbė savo platformoje „Truth Social“, sakydamas, kad jame dalyvaus Azerbaidžano prezidentas Ilhamas Alijevas ir Armėnijos ministras pirmininkas Nikolas Pašinianas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Prezidentas Alijevas IR ministras pirmininkas Pašinianas susitiks su manimi Baltuosiuose rūmuose, kur vyks oficiali Taikos pasirašymo ceremonija“, – rašė D. Trumpas, daugiau informacijos nepateikdamas.

Tarp šių dviejų šalių tebetvyro didelė įtampa. 2023 m. autoritarinio I. Alijevo režimo valdomam ir daug naftos išteklių turinčiam Azerbaidžanui žaibiškai užpuolus savo kaimynę, Armėnija prarado ginčijamo Kalnų Karabacho regiono kontrolę.

Nuo to laiko Jerevanas susidūrė su rimta politine krize – iš Kalnų Karabacho į Armėniją buvo perkelta daugiau nei 100 000 etninių armėnų. Be to, Baku ir toliau darė karinį spaudimą Jerevanui.

D. Trumpas taip pat pareiškė, kad Jungtinės Valstijos pasirašys dvišalius susitarimus su abiem šalimis, siekdamos išnaudoti ekonomines galimybes ir „visiškai atskleisti šio Pietų Kaukazo regiono potencialą“.

JAV prezidentas rašė, kad daugelis lyderių bandė užbaigti šį konfliktą, tačiau „kol kas nesėkmingai, o dabar reikės padėkoti „TRUMPUI“.

