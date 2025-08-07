Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Teisingumo departamentas: sulaikytas JAV karys, bandęs rusams perduoti slaptą informaciją apie tanką

2025-08-07 07:36 / šaltinis: BNS
2025-08-07 07:36

Jungtinėse Valstijose trečiadienį už bandymą perduoti Rusijai slaptą informaciją apie pagrindinį amerikietišką kovinį tanką sulaikytas amerikiečių karys, pranešė Teisingumo departamentas. 

JAV karys (nuotr. SCANPIX)

Jungtinėse Valstijose trečiadienį už bandymą perduoti Rusijai slaptą informaciją apie pagrindinį amerikietišką kovinį tanką sulaikytas amerikiečių karys, pranešė Teisingumo departamentas. 

0

22-ejų Tayloras Adamas Lee iš El Paso Teksase kaltinamas bandymu perduoti nacionalinės gynybos informaciją užsienio priešui, teigiama departamento pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tayloras Lee, įtariama, bandė perduoti slaptą karinę informaciją apie JAV tankų silpnybes asmeniui, kurį jis laikė Rusijos žvalgybos pareigūnu, mainais už Rusijos pilietybę“, – JAV Federalinių tyrimų biuro (FTB) kontržvalgybos skyriaus direktoriaus pavaduotojas Romanas Rozhavsky. 

„Šiandieninis sulaikymas yra žinia visiems, kurie galvoja apie išdavystę JAV, ypač kariams, kurie prisiekė ginti mūsų tėvynę“, – pridūrė R. Rozhavsky. 

Departamentas teigia, kad T. A. Lee, kuris tarnavo Fort Blise, Teksase, bandė perduoti techninę informaciją apie tanką „M1A2 Abrams“ Rusijos gynybos ministerijai.

T. A. Lee per susitikimą liepą, įtariama, perdavė SD kortelę su dokumentais ir informacija apie tanką asmeniui, kurį jis laikė Rusijos vyriausybės atstovu, nurodė JAV.

