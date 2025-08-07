JAV dėl techninių problemų buvo sustabdyti „United Airlines“ skrydžiai

Vadinamieji „pagrindiniai skrydžiai“ – skrydžiai tarp didžiausių oro uostų – buvo sustabdyti daugiau nei valandai, kol inžinieriams pavyko viską sutvarkyti.
„Dirbame su klientais, kad jie galėtų pasiekti savo kelionės tikslą po trečiadienį vakare įvykusio technologinio sutrikimo, – sakoma oro linijų bendrovės pareiškime. – Pagrindinė technologinė problema buvo išspręsta, ir nors numatome, kad bus vėlavimų, mūsų komanda stengiasi atkurti įprastą veiklą.“
Federalinė aviacijos administracija (FAA), reguliuojanti skrydžius Jungtinėse Valstijose, buvo paskelbusi skrydžių sustabdymus keliuose didžiuosiuose oro uostuose.
FAA interneto svetainėje teigiama, kad stabdymai buvo paskelbti Denverio, Niuarko, Hiustono ir Čikagos oro uostus ir buvo taikomi tik „United Airlines“ bendrovei.
Šis sutrikimas buvo naujausia Amerikos aviacijos sektoriaus problema.
Praėjusį mėnesį oro bendrovė „Alaska Airlines“ patyrė IT problemų, dėl kurių jos lėktuvai kelias valandas negalėjo pakilti.
Prieš tai šiais metais Niuarko oro uoste ne kartą buvo sutrikusios oro eismo valdymo sistemos, o tai pakirto keleivių pasitikėjimą jomis.
Sausio mėnesį netoli Vašingtono Reigano nacionalinio oro uosto įvykęs keleivinio lėktuvo ir karinio sraigtasparnio susidūrimas ore pareikalavo dešimčių žmonių gyvybių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!