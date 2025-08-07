Kalendorius
Rugpjūčio 7 d., ketvirtadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV dėl techninių problemų buvo sustabdyti „United Airlines“ skrydžiai

2025-08-07 06:59 / šaltinis: ELTA
2025-08-07 06:59

Tūkstančiai JAV lėktuvų keleivių trečiadienį susidūrė su vėlavimais, kai oro bendrovė „United Airlines“ sustabdė daugelį išvykimų dėl visoje sistemoje kilusios problemos.

United Airlines (nuotr. SCANPIX)

Tūkstančiai JAV lėktuvų keleivių trečiadienį susidūrė su vėlavimais, kai oro bendrovė „United Airlines“ sustabdė daugelį išvykimų dėl visoje sistemoje kilusios problemos.

REKLAMA
0

Vadinamieji „pagrindiniai skrydžiai“ – skrydžiai tarp didžiausių oro uostų – buvo sustabdyti daugiau nei valandai, kol inžinieriams pavyko viską sutvarkyti.

„Dirbame su klientais, kad jie galėtų pasiekti savo kelionės tikslą po trečiadienį vakare įvykusio technologinio sutrikimo, – sakoma oro linijų bendrovės pareiškime. – Pagrindinė technologinė problema buvo išspręsta, ir nors numatome, kad bus vėlavimų, mūsų komanda stengiasi atkurti įprastą veiklą.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Federalinė aviacijos administracija (FAA), reguliuojanti skrydžius Jungtinėse Valstijose, buvo paskelbusi skrydžių sustabdymus keliuose didžiuosiuose oro uostuose.

REKLAMA
REKLAMA

FAA interneto svetainėje teigiama, kad stabdymai buvo paskelbti Denverio, Niuarko, Hiustono ir Čikagos oro uostus ir buvo taikomi tik „United Airlines“ bendrovei.

REKLAMA

Šis sutrikimas buvo naujausia Amerikos aviacijos sektoriaus problema.

Praėjusį mėnesį oro bendrovė „Alaska Airlines“ patyrė IT problemų, dėl kurių jos lėktuvai kelias valandas negalėjo pakilti.

Prieš tai šiais metais Niuarko oro uoste ne kartą buvo sutrikusios oro eismo valdymo sistemos, o tai pakirto keleivių pasitikėjimą jomis.

Sausio mėnesį netoli Vašingtono Reigano nacionalinio oro uosto įvykęs keleivinio lėktuvo ir karinio sraigtasparnio susidūrimas ore pareikalavo dešimčių žmonių gyvybių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų