TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Šveicarija: dėl naujų JAV muitų ketvirtadienį rengiamas neeilinis posėdis

2025-08-07 08:55 / šaltinis: BNS
2025-08-07 08:55

Šveicarijos federalinė vyriausybė ketvirtadienį surengs neeilinį posėdį po to, kai pareigūnai grįš iš Vašingtono, kur bandė įtikinti JAV prezidentą Donaldą Trumpą  netaikyti muitų šveicariškoms prekėms.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

0

„Muitai: po to, kai delegacija grįš iš JAV, Federalinė Taryba po pietų surengs neeilinį posėdį. Po posėdžio bus paskelbtas pareiškimas“, – socialiniame tinkle „X“ rašė vyriausybė. 

Dešimtims valstybių ketvirtadienį įsigaliojo didesni JAV muitai.

Šveicarijos prezidentė Karin Keller-Sutter trečiadienį, skubiai atvykusi į Vašingtoną, kad pabandytų išvengti netikėto staigaus muitų padidinimo, surengė paskutinės minutės derybas su JAV valstybės sekretoriumi.

Alpių valstybei ketvirtadienį įvedami 39 proc. muitai daugeliui į JAV eksportuojamų prekių, nors balandį kalbėta apie 31 procentą. Tai vieni didžiausių JAV muitų, kurie nuo ketvirtadienio įsigaliojo dešimtims valstybių.

K. Keller-Sutter teigė, kad ji ir JAV valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas), kuris nėra atsakingas už muitų politiką, „aptarė dvišalį Šveicarijos ir JAV bendradarbiavimą, situaciją dėl muitų ir tarptautinius klausimus“.

JAV vėliava (nuotr. SCANPIX)
Dešimtims valstybių įsigaliojo didesni JAV muitai
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas paskelbė, kad trečiadienį įvyks JAV ir Rusijos susitikimas (3)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Donaldas Trumpas spaudžia Kiniją ir Indiją nustoti pirkti pigią rusišką naftą
Stephenas Milleris (nuotr. SCANPIX)
Trumpo patarėjas: „Indija, pirkdama rusiška naftą, praktiškai prilygsta Kinijai“ (2)

