Šveicarija: dėl naujų JAV muitų ketvirtadienį rengiamas neeilinis posėdis

„Muitai: po to, kai delegacija grįš iš JAV, Federalinė Taryba po pietų surengs neeilinį posėdį. Po posėdžio bus paskelbtas pareiškimas“, – socialiniame tinkle „X“ rašė vyriausybė.
Dešimtims valstybių ketvirtadienį įsigaliojo didesni JAV muitai.
Šveicarijos prezidentė Karin Keller-Sutter trečiadienį, skubiai atvykusi į Vašingtoną, kad pabandytų išvengti netikėto staigaus muitų padidinimo, surengė paskutinės minutės derybas su JAV valstybės sekretoriumi.
Alpių valstybei ketvirtadienį įvedami 39 proc. muitai daugeliui į JAV eksportuojamų prekių, nors balandį kalbėta apie 31 procentą. Tai vieni didžiausių JAV muitų, kurie nuo ketvirtadienio įsigaliojo dešimtims valstybių.
K. Keller-Sutter teigė, kad ji ir JAV valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas), kuris nėra atsakingas už muitų politiką, „aptarė dvišalį Šveicarijos ir JAV bendradarbiavimą, situaciją dėl muitų ir tarptautinius klausimus“.
