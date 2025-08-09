Iranas niršta dėl Trumpo veiksmų: planas sutaikyti Armėniją ir Azerbaidžaną neišdegs?

Nors daugiau taikos susitarimo detalių neatskleidžiama, Kaukazo šalių lyderiai negailėjo D. Trumpui pagyrų: vadino taikdariu ir stebukladariu.
storinė akimirka: po beveik 40-imt metų trukusio karo Azerbaidžano ir Armėnijos lyderiai spaudžia vienas kitam ranką. Tarp jų šypsosi ir prie rankos paspaudimo prisijungia Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas.
„Jie bus draugai labai ilgai. Tai didelė, nuostabi garbė pasveikinti visus Baltuosiuose rūmuose šiam istoriniam taikos sutarties pasirašymui tarp Armėnijos ir Azerbaidžano“, – kalbėjo D. Trumpas.
Vadinamajame taikos susitarime numatytas tranzito koridorius. Kelio per Armėniją, sujungsiančio Azerbaidžaną su jo eksklavu Nachičevanu, ilgą laiką reikalavo Baku. Ir šis kelias simboliškai bus pavadintas D. Trumpo vardu.
„Šia deklaracija įsteigiamas, kaip jie pavadino ir man suteikė didelę garbę, neprašiau to: „Trumpo kelias tarptautinei taikai ir klestėjimui.“
Dar vienas Azerbaidžano laimėjimas Vašingtone – panaikintos Amerikos sankcijos.
„Šios sankcijos mums buvo įvestos praėjus vos metams po nepriklausomybės paskelbimo – prieš 33 metus“, –kalbėjo Ilham Aliyev, Azerbaidžano prezidentas.
D. Trumpas skelbia, kad sutartyje abi šalys įsipareigojo sustabdyti kovas, užmegzti diplomatinius santykius ir gerbti viena kitos teritorinį vientisumą. O Kaukazo šalių lyderiai atsidėkoja pagiromis: siūlo D. Trumpą nominuoti Nobelio taikos premijai.
„Manau, prezidentas Trumpas nusipelnė laimėti Nobelio taikos premiją, mes tai ginsime, mes tai remsime“, – pridūrė Nikol Pašinian, Armėnijos premjeras.
„Kas dar, jei ne prezidentas Trumpas nusipelno Nobelio taikos prizo? Nenorėčiau leistis į istoriją labai keistų komiteto sprendimų apdovanoti žmones, kurie išvis nieko nepadarė. O prezidentas Trumpas per šešis mėnesius padarė stebuklą“, – dėmesį atkreipė Azerbaidžano prezidentas.
Iki šiol daug lemianti veikėja šių Kaukazo šalių konflikte buvo Rusija. Per eskalaciją 2023-iaisiais nesėkmingai sprendė konfliktą. Tad faktas, kad vadinamoji taikos sutartis pasirašoma Vašingtone, o ne Maskvoje, rodo mažėjančią Kremliaus įtaką Kaukaze.
Dėl D. Trumpo skleidžiamos įtakos niršta ir Iranas. Teheranas jau paskelbė, kad neleis kurti maršruto, kuris suteiks Vašingtonui plačių teisių teritorijoje netoli Irano sienos.
