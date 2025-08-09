Kalendorius
Rugpjūčio 9 d., šeštadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
7
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Galingas Ukrainos smūgis Rusijai: smogta „Shahed“ dronų saugojimo terminalui

2025-08-09 14:47 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-09 14:47

Ukrainos saugumo tarnybai (SBU) priklausantys dronai šeštadienį smogė „Shahed“ dronų saugojimo terminalui Rusijos Tatarstano regione, praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi SBU pranešimu „Telegram“ kanale.

Ukrainos saugumo tarnybai (SBU) priklausantys dronai šeštadienį smogė „Shahed“ dronų saugojimo terminalui Rusijos Tatarstano regione, praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi SBU pranešimu „Telegram“ kanale.

REKLAMA
7
REKLAMA
REKLAMA

Rugpjūčio 9 d. ryte SBU specialiųjų operacijų centro A tolimojo nuotolio dronai smogė logistikos centrui, kuriame buvo saugomi parengti naudoti „Shahed“ bepiločiai orlaiviai ir šiems skirti komponentai iš užsienio.

REKLAMA

Šis sandėlis yra Kzyljulo kaime, Tatarstano Respublikoje.

Pasak pranešimo, vaizdo įraše matyti, kaip SBU dronas tiesiogiai smogė logistikos centro pastatui. Po sprogimo kilo gaisras.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

Atstumas nuo Ukrainos iki smūgio vietos yra apie 1,3 tūkst. kilometrų.

SBU pabrėžė, kad tarnyba toliau nuosekliai dirba siekdama demilitarizuoti Rusijos karinius objektus giliai priešo teritorijoje. Sandėliai, kuriuose laikomi „Shahed“ dronai, kuriuos priešas naudoja kasnakt terorizuoti Ukrainą, yra vienas iš teisėtų karinių taikinių, o kiekviena sėkminga specialioji operacija, anot SBU, sumažina priešo gebėjimus vykdyti agresiją prieš Ukrainą.

Pasak „Ukrinform“, rugpjūčio 2 d. naktį Ukrainos saugumo tarnybos dronai taip pat smogė oro uostui, kuriame buvo laikomi ir paleidžiami „Shahed“ tipo dronai, Primorsko-Achtarske, Krasnodaro krašte, Rusijos Federacijoje, ir „Elektropribor“ karinei gamyklai Rusijos Penzos mieste.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų