Galingas Ukrainos smūgis Rusijai: smogta „Shahed“ dronų saugojimo terminalui

Rugpjūčio 9 d. ryte SBU specialiųjų operacijų centro A tolimojo nuotolio dronai smogė logistikos centrui, kuriame buvo saugomi parengti naudoti „Shahed“ bepiločiai orlaiviai ir šiems skirti komponentai iš užsienio.
Šis sandėlis yra Kzyljulo kaime, Tatarstano Respublikoje.
Pasak pranešimo, vaizdo įraše matyti, kaip SBU dronas tiesiogiai smogė logistikos centro pastatui. Po sprogimo kilo gaisras.
Atstumas nuo Ukrainos iki smūgio vietos yra apie 1,3 tūkst. kilometrų.
SBU pabrėžė, kad tarnyba toliau nuosekliai dirba siekdama demilitarizuoti Rusijos karinius objektus giliai priešo teritorijoje. Sandėliai, kuriuose laikomi „Shahed“ dronai, kuriuos priešas naudoja kasnakt terorizuoti Ukrainą, yra vienas iš teisėtų karinių taikinių, o kiekviena sėkminga specialioji operacija, anot SBU, sumažina priešo gebėjimus vykdyti agresiją prieš Ukrainą.
Pasak „Ukrinform“, rugpjūčio 2 d. naktį Ukrainos saugumo tarnybos dronai taip pat smogė oro uostui, kuriame buvo laikomi ir paleidžiami „Shahed“ tipo dronai, Primorsko-Achtarske, Krasnodaro krašte, Rusijos Federacijoje, ir „Elektropribor“ karinei gamyklai Rusijos Penzos mieste.
